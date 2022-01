Brandenburger Vorstadt

Die „Platte“ ist nun auch in Potsdam denkmalwürdig. Erstmals soll mit dem Wohn- und Geschäftshaus Zeppelinstraße 7-10 ein DDR-Plattenbau in Potsdam unter Denkmalschutz gestellt werden. Darüber informierte Pro-Potsdam-Geschäftsführer Bert Nicke am Donnerstag. Demnach hat das Landesamt für Denkmalpflege (BLDAM) gegenüber der Pro Potsdam im Dezember angekündigt, das Haus in die Denkmalliste einzutragen. Derzeit erarbeitet das Landesamt die schriftliche Begründung des Denkmalwerts. Der formale Akt der Eintragung ist noch nicht vollzogen.

Geplante Sanierung ab Herbst 2022 muss völlig neu geplant werden

„Meiner Kenntnis nach ist das der erste DDR-Plattenbau der in Brandenburg unter Denkmalschutz gestellt worden ist, in Potsdam ganz bestimmt. Bislang ist die Denkmalpflege distanzierter damit umgegangen“, sagte Nicke. Die Entscheidung stellt die Pro Potsdam vor große Herausforderungen. Eigentlich sollte im Herbst die Sanierung des Hauses starten und bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Das Gebäude an der Ecke Lennéstraße nahe dem Luisenplatz besteht aus zwei Blöcken mit insgesamt 64 Wohnungen, die größtenteils vermietet sind. Im Sockelgeschoss gibt es vier Gewerbeeinheiten, darunter die Kreis-Geschäftsstelle der Linkspartei und einen Parketthandel.

„Abweichend vom typischen WBS-70-Bau wie am Schlaatz oder in Drewitz hat das Haus eine Reihe von Gestaltungselementen an der Fassade, die ihn schon zu etwas Besonderem machen. Aber mit dem Denkmalschutz haben wir nun Probleme, die wir bei der Sanierung von Plattenbauten bisher nicht hatten. Das wird ein spannendes Projekt“, so Nicke. Denn nun muss im Rahmen der Sanierung die Fassade in ihrer jetzigen Gestaltung erhalten werden. „Eine energetische Sanierung wird bei einer Verpflichtung zum Erhalt eher schwierig. Das hat auch Einfluss auf die Förderfähigkeit“, sagt Nicke. Wärmedämmstoffe können unter den neuen Bedingungen nicht mehr außen auf die Fassade aufgebracht werden.

Keine Förderung ohne energetische Sanierung

Bislang hat die Pro Potsdam für die Sanierung Baukosten von rund 6,6 Millionen Euro kalkuliert und auch Fördermittel des Landes für soziale Wohnraumförderung und KfW-Fördermittel für energetische Gebäudesanierung beantragen wollen. „Wir werden jetzt prüfen, ob das Haus überhaupt saniert werden kann. Fest steht, dass wir bei der Planung ganz neu anfangen“, sagt Bert Nicke.

Die Zeppelinstraße 7-10 wurde im Jahr 1988 von Jörg Limberg entworfen, der damals beim Potsdamer Stadtarchitekten Bernd Wendel arbeitete, bevor er 1990 in die Potsdamer Denkmalpflege wechselte. 2021 ging er in den Ruhestand. Das Haus unterscheidet sich in seiner Gestaltung deutlich von anderen hundertfach gebauten Plattenbauten in Potsdam und stellt die letzten Form eines Potsdamer Plattenbaus vor der Wiedervereinigung dar.

Architekturhistorikerin Edda Campen: Postmodern und individuell trotz serieller Bauweise

Die Architekturhistorikerin Edda Campen bezeichnet den Bau in dem Architekturführer „Das andere Potsdam“ als „ein besonderes Beispiel für eine detailreiche und farbige, postmoderne, architektonische Gestaltung in der späten DDR“. Der Bau beweise, dass „serielle Bauweise nicht automatisch Uniformität bedeutet“. Unter anderem durch die verglasten Loggien und Erker sowie die bunten Keramikelemente im Erdgeschoss handelt es sich um trotz der seriellen Bauweise um einen individuellen Entwurf.

Jörg Limberg selbst sagte der MAZ am Donnerstag zu seinem Gebäude: „Ich hatte das Bedürfnis gegen die 08/15-Plattenbauten Widerstand zu leisten und dem etwas entgegenzusetzen. Ich freue mich über die Entscheidung, möchte den Denkmalwert meines Entwurfs aber nicht kommentieren.“

Nachdem die Sanierungspläne im Oktober durch die MAZ öffentlich wurden, hatte sich Jörg Limberg ins Gespräch mit der Pro Potsdam begeben. Er plädierte damals für einen möglichst originalgetreuen Erhalt der Fassade, da alle anderen, der wenigen individuell gestalteten Plattenbauten der späten DDR in Potsdam mittlerweile saniert und stark verändert wurden. Ein Beispiel dafür ist ein Block in der Karl-Liebknecht-Straße nördlich des Rathaus Babelsberg.

„Mir wurde von der Pro Potsdam angeboten, über die Sanierung zu sprechen“, sagt Limberg. Er würde bei dieser Gelegenheit gerne einige Farbdetails ergänzen, die beim Bau in am Ende durch die Wirren der Wiedervereinigung nicht umgesetzt worden waren: „Es fehlt noch etwas Farbe. Mein Entwurf sah einen Wechsel zwischen Rot, Silber und Blau vor. Das Rot wurde aber nie gestrichen. Vielleicht kann man das bei der Sanierung noch ins Auge fassen.“ Inwiefern diese Ergänzungen nach seinem Originalentwurf durch eine Eintragung in die Denkmalliste noch möglich sind, ist offen.

