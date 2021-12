Innenstadt

Nach der wiederholten Beschädigung von „Familie Grün“ auf der Brandenburger Straße gibt es Ideen für eine Kopie des Keramik-Kunstwerks aus robusterem Material – und sogar ein professionelles Hilfsangebot. Die am Wochenende zerstörte Figur des Jungen der Figurengruppe wurde unterdessen von der Polizei an die Stadt übergeben und befindet sich auf dem städtischen Bauhof. „Der Junge ist nicht in Scherben, sondern bis auf die Füße noch in einem Stück“, erklärte ein Stadtsprecher.

Politische Initiative für Kopie der grünen Familie

Unabhängig von der durch die Stadt angekündigten Reparatur der Figur haben die Stadtverordneten Sascha Krämer (Linke) und Leon Troche (SPD) jetzt eine Initiative gestartet, mit der der ständige Vandalismus an der Familie Grün ein Ende haben könnte.

„Es wird Zeit, dass wir gemeinsam mit der Kulturverwaltung eine dauerhafte Lösung für die Familie Grün finden. Wir präferieren eine Neufassung in Bronze oder Polymerbeton, was eine dauerhafte Nutzung im öffentlichen Raum sicherstellen würde. Das Potsdam-Museum könnte zu einer sicheren Heimat für das Original werden“, teilten die beiden auf MAZ-Anfrage mit. Mit einer Kleinen Anfrage an die Verwaltung wollen sie die Rahmenbedingungen dafür klären.

Stadtschlossverein Potsdam will helfen

Unterstützung für eine Replik in anderem Material gibt es von einem Fachmann: Willo Göpel, der Bauvorstand des Stadtschlossvereins, kennt sich mit Repliken von Skulpturen und Plastiken aus. Die hochwertigen Kopien des Barockschmucks auf dem Fortunaportal und dem Dach des Stadtschlosses, sowie an der Fahnentreppe am Steubenplatz hat Göpel maßgeblich organisiert. „Wir möchten hier ehrenamtlich Hilfe anbieten. Wir kennen uns in der Wiederholung von Figuren in verschiedenen Materialien aus“, sagte Göpel am Donnerstag der MAZ. Werke aus Sandstein, Bronze und auch Polymerbeton schmücken den Landtag. Letzteres wäre für Göpel die erste Wahl, wenn es um eine Kopie der Familie Grün ginge.

Auch die Schlösserstiftung hat Figuren in Polymerbeton kopiert

„Das ist kein normaler Beton. Nicht Zement, sondern Polymere dienen hier als Bindemittel, eine Art Gießharz“, sagt Göpel. Anstelle von Kies könne man verschiedene Zuschlagstoffe hinzufügen, um das Erscheinungsbild des Betons zu bestimmen.

So hat die Schlösserstiftung bei Kopien von zwei Figuren des Michaelsdenkmals hinter Schloss Babelsberg diese Technik genutzt. Die „Landsknechte“ aus Polymerbeton wirken wie Sandstein. Für die Familie Grün könne man aber genauso gut gemahlene Keramik und kleinere Splitter beimischen. Die fertige Betonfigur ließe sich danach bemalen und lasieren. „Dann sieht es aus wie das Original“, sagt Göpel. Und wenn in den Beton Armierungseisen eingebaut werden, könnten auch keine Teile abbrechen.

Über die Motivation für seine Hilfe sagt er: „Auch wenn ich andere Figuren schöner finde, kann ich gut verstehen, dass die Leute an dem Kunstwerk hängen.“

Katja Buhlmann unterstützt die Ideen von Krämer, Troche und Göpel

Familie Grün wurde 1982 vom Neu Fahrländer Künstlerpaar Joachim und Carola Buhlmann geschaffen. Deren Tochter, die Keramikerin Katja Buhlmann, sagte der MAZ am Donnerstag: „Mich stimmt sehr traurig, dass die Figuren dauernd beschädigt werden. Aber dass die Potsdamer daran Anteil nehmen und sich für Familie Grün einsetzen, sagt mir auch, dass sie neu erschaffen werden muss.“

Eine Kopie aus Bronze lehnt Buhlmann, die um das Andenken an ihre Eltern bemüht ist, allerdings ab: „Unschön wäre es, wenn sie ganz entfremdet aussehen würde. Ich hoffe, das dass wie eine Keramik wirkt. Die Oberfläche und die Farbigkeit sind mir wichtig“, sagt sie. Doch Willo Göpel versichert, dass mit der richtigen Mischung ein keramisches Erscheinungsbild gesichert werden kann.

Eine Familie Grün aus Polymerbeton kostet bis zu 150.000 Euro

Die Kosten für eine Replik aus Polymerbeton wären günstiger als für eine Bronzekopie, aber dennoch beträchtlich. Göpel schätzt, dass für die Herstellung zwischen 100.000 und 150.000 Euro nötig wären.

Er hat allerdings auch eine Idee, wie zumindest ein Teil dieser Summe aufzubringen wäre. „Man könnte das Original in 3D scannen. Dann könnte man mit wenig Aufwand auch ein verkleinertes Modell machen und Miniaturen der Familie Grün aus Gips verkaufen.“

Die Keramikerin Katja Buhlmann unterstützt auch diesen Gedanken. „Wenn die Familie Grün ein Souvenir wird und damit das Geld zusammen kommt, wäre das doch schön. Die Potsdamer lieben ihre grüne Familie. Ich bin für alles offen, wenn auch das Kulturamt das gut findet.“

Rathaus Potsdam will Vorschlag prüfen

Die Figurengruppe befindet sich im Eigentum der Stadt. Die verantwortliche Kulturbeigeordnete Noosha Aubel (parteilos) ist von der Initiative Krämers und Troches durchaus angetan: „Mit einer Kopie im öffentlichen Raum hätten die Potsdamer:innen nach wie vor die Möglichkeit zur verträglichen Interaktion mit Familie Grün, welche ja nicht nur positive Emotionen weckt, sondern auch ein beliebtes Fotomotiv ist. Den Vorschlag der ,echten’ Familie Grün ein dauerhaftes Dach über dem Kopf im Potsdam Museum zu geben und eine Kopie in den öffentlichen Raum zu bringen, begrüße ich ausdrücklich“, erklärte sie.

„Gerne prüft die Kulturverwaltung den Vorschlag auf seine Umsetzbarkeit“, so Aubel.

