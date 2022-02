Potsdam

Innerhalb von 48 Stunden haben zwei Sturmtiefs in Potsdam für große Schäden im gesamten Stadtgebiet gesorgt. Nachdem in der Nacht zu Donnerstag das Sturmtief „Ylenia“ bereits mehrere Bäume umknicken ließ und zwei Schulen stark beschädigte, rauschte am Freitagabend Sturmtief „Zeynep“ heran, dem mindestens die gleiche Kraft wie sein Vorgänger zu gesprochen wurde.

Gegen 20 Uhr frischte der Wind in Potsdam merklich auf, es folgten immer wieder Sturmböen und die Windstärke nahm zu. Es gab erheblich Probleme im Tram-Verkehr, Zäune wurden umgeworfen und Bäume knickten ab.

► Sturmbilanz am Samstagmorgen für Potsdam: Sturmtief „Zeynep“ hat die Potsdamer Wohngebiete Stern, Drewitz und Kirchsteigfeld vom Straßenbahnnetz abgeschnitten. Insgesamt sei „Zeynep“ in Potsdam mindestens so heftig wie das Orkantief „Ylenia“ am Donnerstag, heißt es bei der Feuerwehr.

Das Gröbste schien am frühen Samstagmittag überstanden, aber noch bis zum Nachmittag sind weitere Sturmböen nicht ausgeschlossen. Der Deutsche Wetterdienst hat daher eine amtliche Warnung vor Sturmböen herausgegeben. Noch bis Samstagnachmittag 17 Uhr werden demnach vereinzelte Böen mit bis zu 80 km/h erwartet. Gefahr droht aktuell vor allem von losen Ästen oder Dachziegel, die herunterfallen können.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte schon früh vor „Zeynep“ gewarnt. Die Meteorologen rechneten für Freitagabend ab 20 Uhr mit Orkanböen von bis zu 115 km/h. Die Wucht des Sturmtiefs, so die Befürchtung der Wetterexperten, könne Bäumen entwurzelten und Häuserdächer beschädigen. Es wurde explizit vor dem Gang ins Freie gewarnt, da herabstürzende Äste, Dachziegel oder andere lose Gegenstände herabfallen könnten. Die Menschen wurden dazu angehalten, alle Fenster und Türen zu schließen und Gegenstände im Freien zu sichern.

Geschlossene Gärten und Parks

Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten (SPSG) hatte die am Mittwoch geschlossenen Gärten und Parks sicherheitshalber gar nicht erst wieder aufgemacht. Geöffnet werden sie auch nicht vor Montag. Sobald „Zeynep“ über Potsdam hinweg ist, werden zunächst die Baumbestände auf etwaige Schäden untersucht.

„Potsdam ganz nah“ erleben – zweimal wöchentlich Alle News für die Landeshauptstadt schon morgens in Ihrem E-Mail-Postfach – jeden Dienstag und Freitag. Jetzt anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Erst wenn sichergestellt ist, dass keine akute Gefahr durch herabstürzende Äste droht, werden die Parks wieder geöffnet. Von den Schließungen sind neben den Parkanlagen auch alle Schlösser betroffen – mit Ausnahme das Alte Schloss Charlottenburg in Berlin. Dort ist der Zugang über den Ehrenhof weiterhin möglich, so die SPSG.

Von MAZonline