Marquardt

Auf der Marquardter Hauptstraße haben Unbekannte versucht, vor einem Gasthof einen Zigarettenautomaten zu sprengen. Am Samstagmorgen gegen 2 Uhr hatte ein Zeuge einen lauten Knall gehört und ein anschließend schnell wegfahrendes Fahrzeug gesehen. Die Polizei wurde jedoch erst am nächsten Morgen informiert. Sie stellte vor Ort einen stark deformierten Automaten fest und nahm Anzeige wegen eines besonders schweren Diebstahls in Verbindung mit dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion auf. Die Ermittlungen zum Tathergang und der Schadenshöhe dauern an.

Von MAZonline