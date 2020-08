Die MAZ stellt in der Serie „Zimmer mit Aussicht“ Potsdamer und ihre Blicke in die Stadt vor. Dieses Mal: Uta Helfritz (66). Die Gärtnerin lebt in einem Kiewitt-Hochhaus. Aus ihrer Wohnung kann sie die Havel und Schloss Sanssouci sehen – und die von ihr angelegten Beete am Haus. Uta Helfritz hatte einen guten Lehrmeister: Karl Foerster.