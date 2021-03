Michendorf

Der Zoll hat in der Nacht zu Sonntag an der Autobahn A 10 einen illegalen Tierhandel aufgedeckt. Bei der Kontrolle eines ausländischen Fahrzeugs am Rastplatz Michendorf fanden die Beamten sieben Hundewelpen, die augenscheinlich viel zu jung waren, um verkauft werden zu dürfen. Woher die Tiere kamen, wurde noch nicht bekannt gegeben.

Die Polizei informierte das Veterinäramt Potsdam-Mittelmark. Gegen 2.45 Uhr klingelte dann beim Nachtdienst der Tierrettung Potsdam das Telefon. Das Amt informierte über den Fund und bat um Hilfe. Zwei Mitglieder der Rettung machten sich auf den Weg, übernahmen nach einer Stunde amtlicher Formalien die Tiere und brachten sie gegen 4.30 Uhr in ihr Tierheim in Medewitz bei Wiesenburg (Potsdam-Mittelmark).

Zoll beschlagnahmt illegale Hundewelpen in Michendorf. Quelle: Tierrettung Potsdam

Die fünf Yorkshire-Terrier-Welpen sind höchstens sechs Wochen alt; die beiden Shih-Tzus acht oder neun Wochen. Sie hatten keine Muter dabei und sind nicht gültig geimpft. Die Retter fütterten die geschwächten Tiere und blieben über Nacht bei ihnen. Zu Mitgliedern konnte man sie nicht bringen, weil die Welpen möglicherweise ansteckende Krankheiten haben. Am Sonntagmorgen entschied man sich, die Welpen zur Tierrettung nach Geltow zu bringen, wo sie durchgecheckt werden.

Bis zur zwölften Lebenswoche müssen sie bei der Tierrettung in Quarantäne bleiben, werden dann gegen Tollwut geimpft und dürfen erst nach weiteren drei Wochen an neue Besitzer vermittelt werden.

Von Rainer Schüler