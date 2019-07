Waldstadt

Das Drama jenes Sommertages hat genau hier seinen Lauf genommen. Die Meisenkinder hatten den halsbrecherischen Sprung aus dem Nistkasten gewagt, hatten auch die ersten Flügelschläge hinüber auf die Rankhilfe geschafft und waren nach kurzem Verschnaufen hinaus in die grüne Weite der Waldstadt entschwunden, da wagte sich endlich der Nachzügler aus der Deckung.

Ein Bruchpilot, wie sich schneller als man „Meisenknödel“ sagen kann, herausstellen sollte: Das Vögelchen sprang – und stürzte direkt in einen der Eimer, in denen Marie-Luise Arndt (69) für ihren Balkongarten das Wasser vom Gemüseputzen sammelt. Die kleine Meise hatte Glück: Marie-Luise Arndt und ihr Mann fischten sie aus dem Bottich und ließen sie nicht mehr aus den Augen, bis nach einigen weiteren missglückten Manövern doch noch der Abflug gelang.

Eine Parterre-Wohnung als Altersvorsorge

Marie-Luise Arndts Balkon ist mit seinen zwei Nistkästen, den beiden Futterhäuschen und der Tränke eine Oase für Vögel. Mit seiner Fülle an blühfreudigen Küchenkräutern ein Schlaraffenland für Insekten. Und alles in allem der schönste Platz, den sich Marie-Luise Arndt nur denken kann.

2010 ist sie mit ihrem Mann hier eingezogen. „Reine Altersvorsorge“, sagt die 69-Jährige. „Wir haben ein paar Aufgänge weiter im dritten Stock, gewohnt und wussten, dass wir irgendwie nach unten müssen – aber wir wollten nicht weg aus dieser Ecke und am liebsten in der Straße bleiben.“ Ein Balkon war ein Muss. Ohne kann sich Marie-Luise Arndt das Wohnen und das Leben nicht vorstellen. „Bis vor drei Jahren hatten wir noch einen Garten, den wir aber abgegeben haben“, sagt sie: „Ich könnte nicht in der Wohnung eingesperrt sein.“

Mit 4,50 mal 2,50 Meter ist Marie-Luise Arndts Parterre-Balkon größer als die anderen in der standardisierten Plattenbau-Nachbarschaft. Die Wohnung gehört zu den wenigen, die schon zu DDR-Zeiten rollstuhlgerecht gebaut wurden. „Deshalb steht unser Block auch anders herum – so ist der Eingang ebenerdig“, sagt Marie-Luise Arndt. „Und deshalb zeigen hier alle Balkone auch zur Straße und nicht wie bei den anderen Häusern ins Grüne. Wir machen’s uns selbst grün.“

Keine Experimente mehr! – Nur noch Harzfeuer

Und wie! Kein Fleckchen ist ungenutzt. Es scheint, dass Marie-Luise Arndt eine 333-Felder-Wirtschaft angelegt hat – ihr Balkon ist ein echtes Raumwunder. In einer Ecke steht die 200-Liter-Regenwassertonne, aus der sich das Bewässerungssystem speist.

Die Sommerfrischler – Dipladenia, Zitronen- und Orangenbäumchen, Avocado, Japanische Wollmispel – , die aus der Wohnung ausgezogen sind, stehen auf der Fensterbank. Die Pflanzkästen hängen innen und außen: vorne die Zierde, hinten – zum Greifen nahe – die Naschereien. Bei den Erdbeeren muss man fix sein – auch die Wespen sind auf Süßes aus. Die Gurken sind besonders gut drauf. Die Paprika sind spät dran. Die Tomaten noch verhalten.

All die Jahre hat Marie-Luise Arndt auf Bewährtes gesetzt, auf Harzfeuer- und auf Partytomaten. Im vergangenen Jahr dann der (Tomaten-)Salat: Sie wagte einen Schlenker in die Sorten-Vielfalt (Johannisbeertomaten!) – und quittiert ihn heute mit dem Prädikat: „Na ja, ganz nett“. Dennoch versucht sie es in diesem Sommer mit alten Sorten, die gerade wieder in Mode sind. „Aber ich weiß schon jetzt, dass es danach keine Experimente mehr geben wird“, sagt Marie-Luise Arndt. „Dann gibt’s nur noch Harzfeuer.“

Der Gewürzfenchel stößt schon ans Vordach

Besonders gut vertreten sind die Kräuter: Ysop und Vietnamesischer Koriander. Schnittlauch und Thymian. Estragon, Petersilie und Basilikum. Rosmarin, Salbei und drei Sorten Pfefferminze. Bergbohnenkraut und Gold-Oregano. Der Gewürzfenchel stößt schon ans Vordach. Die Kapuzinerkresse, die „so schön pfeffrig“ am Salat ist, drängelt sich in die erste Reihe zu den Gräsern und Husarenknöpfchen vor – eine echte Sonnenanbeterin. „Der Balkon ist einfach zu klein“, seufzt Marie-Luise Arndt. „Ich hätte gern noch viel mehr Platz!“

Jeden Morgen geht’s fünf Kilometer durch den Wald – mindestens

Trotz Dach und Dickicht ist es hell auf Marie-Luise Arndts Balkon – der hellen Fassade vis-à-vis sei Dank. Die Sonne selbst linst erst am Nachmittag rein, wenn sie im Westen über die Ravensberge zieht.

Dort draußen beginnen Marie-Luise Arndt und ihr Mann den Tag: „Wir wandern jeden Morgen durch den Wald – mindestens fünf Kilometer! Das ist Pflicht, sonst fehlt etwas“, sagt sie. Im Westen hat überhaupt alles für Marie-Luise Arndt begonnen. Sie ist in Niedersachsen geboren und eingeschult worden. Doch während in den 1950er Jahren Millionen Menschen die DDR verlassen, siedelt die Familie in den Osten über.

Ein dankbarer Motorradfahrer hält Wort

Die Mutter hat damals eine Geflügelzucht gepachtet und will den Hof gern übernehmen – die Besitzer aber kommen nicht aus dem Knick. Die Familie kann nicht länger warten und wähnt ihr Glück im Osten. „Wir wohnten an der Autobahn und mein Vater hatte mal ein verunglücktes Motorradfahrer-Pärchen aus Salzwedel gerettet“, erzählt Marie-Luise Arndt. „Der Mann sagte, dass mein Vater etwas bei ihm gut hat – er hat uns geholfen, als wir in die DDR kamen.“

Die DDR-Grenzer sind ratlos, was sie mit der Familie anstellen sollen

Marie-Luise Arndt ist neun Jahre alt, als die Eltern das Auto beladen, die Kinder auf die Rückbank setzen – der älteste, fast erwachsene Bruder bleibt im Westen – und bei Lauenburg über die Elbe fahren. Den BRD-Grenzern berichten sie von einem Wochenendausflug in Westberlin. „Zum Glück war ich damals noch nicht so vorlaut“, sagt Marie-Luise Arndt. „Ich dachte: Wochenende? Es ist doch Montag! – Aber ich habe den Mund gehalten.“ Den Ost-Grenzern ein paar Meter weiter sagen die Eltern, dass sie in die DDR einwandern wollen. „Die wussten überhaupt nicht, was sie mit uns anfangen sollen!“

Nach dem Abitur in Salzwedel geht sie nach Potsdam – und bleibt

Nach ein paar Wochen, vielleicht auch Monaten im Aufnahmelager Pritzier – so genau erinnert sich Marie-Luise Arndt nicht – lässt sich die Familie in Salzwedel nieder. „Für meine Mutter war die Übersiedelung ein Glück. Sie konnte das Geflügel Geflügel sein lassen, studieren und als Unterstufenlehrerin arbeiten. Auch für mich war es gut, wie es war. Ich habe die Entscheidung meiner Eltern nie kritisiert.“

Nach dem Abitur mit Berufsausbildung (in der Geflügelzucht, ausgerechnet!) zieht es Marie-Luise Arndt ans Institut für Lehrerbildung nach Potsdam. Sie bleibt, arbeitet im Hort, gründet eine Familie, baut ein Haus. Wege trennen sich. Wege führen zueinander. „So wie das Leben so spielt“, sagt Marie-Luise Arndt. „Auch wenn nicht alles schön, nicht alles leicht war: Ich bereue nichts.“

Gerade sind die Tischkarten für den 70. Geburtstag fertig geworden

Im Wohnzimmer spielt das Radio: Elvis, Whitney Houston, Nachrichten. Ein Paketbote parkt vorm Balkon. Eine ruhige Straße, kein Durchgangsverkehr. Wie gern Marie-Luise Arndt hier sitzt, Sudoku löst oder bastelt! Vor ein paar Tagen sind die Tischkarten für den 70. Geburtstag fertig geworden. Wünsche? „Gesundheit“, sagt Marie-Luise Arndt. Vor einem Jahr hat sie das Intervallfasten für sich entdeckt. „Sanft abnehmen und das Körpergewicht halten – das tut mir gut. Ich fühl mich so viel besser!“, schwärmt sie. „Es gab Zeiten, da hab ich mich vor dem 70. gefürchtet. Heute sage ich: Ich will ich 105 werden!“

