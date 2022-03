Zu Gast bei Potsdams Katholiken: Am Sonntag predigt ein Dominikanerpater in St. Peter und Paul

Innenstadt

Die katholische Gemeinde St. Peter und Paul steht weiter ganz im Zeichen des 300-jährigen Jubiläums ihres Bestehens – aber natürlich geht es momentan auch um die vorösterliche Fastenzeit. In der Zehn-Uhr-Messe an diesem Sonntag gelingt es nun, beide Aspekte zu vereinbaren. Im Mittelpunkt der Messe, die auch im Livestream auf der Internetseite der Gemeinde zu sehen ist, wird eine Fastenpredigt stehen. Das Besondere: Die Predigt wird von einem Pater des Dominikaner-Ordens gehalten. Pater Michael Dillmann kommt aus dem Berliner Kloster Sankt Paulus.

Der Eingang von St. Peter und Paul am Bassinplatz. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Einladung an ihn wurde von der Gemeinde auch aus einem historisch bedingten Grund ausgesprochen. Denn der wohl bekannteste Pfarrer der Gemeinde in Potsdam – Raimund Bruns, auch als Raymundus Bruns bekannt – war ein Dominikaner. Das Hauptanliegen des spanischen Ordensgründers, des heiligen Dominikus (1170 - 1221), war es, streng und asketisch zu leben und den Intellekt für Gott zu schulen.

Raymundus Bruns kam 1731 nach Potsdam

1731 kam der Hannoveraner Bruns als Feldgeistlicher der „Langen Kerls“ nach Potsdam. Laut Überlieferung gewann er das Vertrauen Friedrich Wilhelms I., der mit ihm auch über Glaubensfragen sprach. In der Folge übernahm Bruns auch die Seelsorge der katholischen Zivilgemeinde – hauptsächlich Facharbeiter der königlichen Gewehrfabrik, die man in Lüttich angeworben hatte. Er setzte sogar den Bau einer eigenen Kirche an der Gewehrfabrik durch.

Blick in die Propsteikirche St. Peter und Paul. Am Sonntag wird hier die Fastenpredigt gehalten. Quelle: Bernd Gartenschläger

Bruns tat sich als Verfasser von Gebetbüchern hervor. Beim Sohn des Soldatenkönigs – Friedrich II. – fiel der Pater jedoch in Ungnade und wurde sogar inhaftiert. Danach kehrte er Potsdam den Rücken.

Festwochenende mit dem Lütticher Bischof

Das 300-Jahr-Jubiläum wird seinen Höhepunkt mit einem Festwochenende vom 2. bis 4. September erreichen. Ministerpräsident Dietmar Woidke, Oberbürgermeister Mike Schubert (beide SPD) und der belgische Botschafter Geert Muylle hätten bereits ihr Kommen zugesagt, heißt es in einer Mitteilung der Gemeinde.

Den Festgottesdienst werden der Erzbischof von Berlin, Heiner Koch, sowie der Päpstliche Nuntius in Deutschland, Erzbischof Nikola Eterovic, und der Bischof von Lüttich, Jean-Pierre Delville, gemeinsam zelebrieren

Von Ildiko Röd