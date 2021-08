Auflege-Vibratoren, Silikon-Muschis, Peitschen: In der Orion-Filiale neben dem Stern-Center gibt es Sexspielzeuge für fast jede Vorliebe. Doch was ist gefragt in Potsdams größtem Erotik-Shop? Und was nicht? Das weiß niemand besser als Filial-Chef Rose (65).