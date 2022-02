Potsdam

Wer würde in Potsdam nicht gerne in einem Denkmal wohnen! Aktuell gibt es auf den Immobilienportalen fünf ganz unterschiedliche Angebote – vom kleinen Torhaus eines „Schlosses“ über eine zum Wohnhaus umgebaute Gymnastikschule bis hin zur klassizistischen Villa.

Denkmal der Neuen Sachlichkeit

Erinnern Sie sich noch an Haus Dietz mit seiner dunklen Holzverschalung? Das Wohnhaus des Architekten Heinrich Laurenz in der Kurfürstenstraße wurde 2011 abgerissen – obwohl es sich um ein rekonstruiertes Denkmal der Zwanziger Jahre handelte. Direkt daneben steht noch immer die Gymnastikschule von Margarete Ullrich. 1928 eröffnet die Gymnastiklehrerin eine »Schule für Körperbildung« auf dem kaum bebaubaren Moorboden.

Die Gymnastikschule in der Kurfürstenstraße 23 – ein Denkmal im Stil der Neuen Sachlichkeit. Quelle: Julius Frick

Der Berliner Architekt Emil Schuster entwarf das Wohnhaus mit angeschlossener Turnhalle. Es steht auf zahlreichen Pfählen und ist mit besonders leichtem Schwemmstein gebaut – und war mit seiner teils hölzernen Fassade die kleine Schwester von Haus Dietz. Nach ihrem Tod 1978 baut ein neuer Eigentümer die Turnhalle zum Wohnzimmer um, ergänzt das Haus um eine Garage im Bauhaus-Stil. Der Mann verstarb vor kurzem – nun soll das Denkmal mit 171 Quadratmeter Wohnfläche verkauft werden. 1,9 Millionen Euro werden aufgerufen.

Die Gymnastikschule von Margarete Ullrich wurden 1927/28 in der Kurfürstenstraße im Stil der Neuen Sachlichkeit errichtet. Die langen Fensterbänder erhellten den Gymnastikraum und die Umkleide. Heute sind dort Wohnzimmer und Küche untergebracht. Quelle: privat

Historisches Torhaus

Ein weiteres kleines Denkmal ist gerade für deutlich weniger Geld auf dem Markt: Eines der zwei Torhäuser des Schlosses Kartzow in Fahrland samt Garten wird für 340 000 Euro angeboten. Vier Zimmer, 84 Quadratmeter Wohnfläche und ein Garten mit „zwei honorigen Bäumen“, sowie Garage und Schuppen umfasst das Einfamilienhaus. Es wurde zwischen 1912 und 1914 zusammen mit dem heute als „Schloss“ bekannten Kartzower Gutshaus errichtet.

Wer das Geld investiert, hat aber noch etwas zu tun: „In diesem Torhaus ist nach einer Sanierung ein sehr charmantes Ambiente vorstellbar.“

Ein kleines Torhäuschen des neobarocken „Schloss Kartzow“ ist als Einfamilienhaus gerade auf dem Markt. Quelle: Julius Frick

Preisentwicklung bei Potsdams Immobilien Wohnimmobilien in Potsdam werden seit Jahren teurer. Die zentralen Gründe sind das Einwohnerwachstum, die Nähe zum ebenfalls boomenden Berlin, historisch niedrige Zinsen und steigende Baukosten. Das führt dazu, dass sehr viel Geld angelegt wird, während zugleich die Zahl der verfügbaren Immobilien stark gesunken ist. Die Firma Georg Consulting hat jetzt eine Studie zur Nachfrage und Preisentwicklung von Potsdamer Wohneigentum vorgelegt. Aus den untersuchten Statistiken der Immobilienwirtschaft geht hervor: Die durchschnittlichen Neubaupreise stiegen von 2011 bis 2020 um 122 Prozent von 2670 auf 5920 Euro pro Quadratmeter. Selbst Altbauten vor Baujahr 1960 kosten im Schnitt mittlerweile 5660 Euro. Eigenheimewerden auch immer teurer. Die Kaufpreise für Einfamilienhäuser in Potsdam stiegen seit 2016 um 56 Prozent von durchschnittlich 411 000 Euro auf 660 000 Euro im Jahr 2020. Gleichzeitig verringerte sich die mittlere Grundstücksgröße in diesem Segment um rund 13 Prozent von 750 auf 655 Quadratmeter. Das gleiche Bildergibt sich bei Reihenhäusern. Sie verteuerten sich von durchschnittlich 371 000 Euro im Jahr 2016 um rund 52 Prozent auf 565 000 Euro im Jahr 2020. Zugleich verringerten sich die zugehörigen Grundstücke im Mittel von 255 auf nur noch 230 Quadratmeter.

Bürgerpalais im Zentrum

Auch ein echter „Unger“ steht zum Verkauf. Das Eckhaus Bäckerstraße 1 mit seiner markant gestreiften Fassade wurde 1775 vom Architekten Georg Christian Unger errichtet, der für zahlreiche Bürgerpalais im friderizianischen Potsdam verantwortlich war – darunter auch jene prächtig verzierte „Landseite“ des Brandenburger Tors, die zum Luisenplatz zeigt. Für die zwei Wohnungen und die Gewerbefläche im Haus an der Ecke zur Dortustraße werden 1,75 Millionen Euro aufgerufen. Das Exposé wirbt mit dem „Ausbaupotenzial“ im Dach.

An der Ecke von Dortustraße und Bäckerstraße steht dieses friderizianische Barockhaus von 1775 zum Verkauf.. Quelle: Julius Frick

Villa in der Berliner Vorstadt

„Es wartet eine der letzten unsanierten, denkmalgeschützten und klassizistischen Villen in der Berliner Vorstadt auf Sie“, werben die Makler im Exposé der Villa Rabe (Berliner Straße 117). Und weil das Villenangebot selbst in Potsdam begrenzt ist, steigt der Preis unaufhaltsam. Vor anderthalb Jahren war die Villa noch für knapp drei Millionen Euro im Angebot. Jetzt müsste man für das Denkmal bereits 1,1 Millionen Euro mehr – nämlich gut vier Millionen Euro – hinlegen.

Warum sich bislang noch kein Käufer gefunden hat? Vielleicht liegt es an der schwierigen Lage, die für die Berliner Vorstadt alles andere als optimal ist. Statt einer ruhigen Seitenstraße nahe dem Heiligen See liegt das Grundstück direkt an der Berliner Straße neben der Shell-Tankstelle, die immerhin durch üppigen Baumbestand etwas abgegrenzt ist. Wer hier zuschlägt, bekommt üppige Räume, eine Remise und eine als Atelier geeignete Garage. Zudem gibt es eine fertige Bauplanung zur Verdopplung der Wohnfläche auf rund 500 Quadratmeter.

Die „Villa Rabe“ in der Berliner Vorstadt ist samt Remise zu verkaufen. Der Preis für die Immobilie stieg seit Ende 2020 um mehr als eine Million Euro auf knapp 4,1 Millionen Euro. Quelle: Julius Frick

Und etwas Potsdamer Geschichte gehört auch dazu: Die Villa Rabe wurde 1858 von Hofbaumeister August Ernst Petzholtz errichtet, der unter anderem an der Nikolaikirche und am Umbau des Jagdschlosses Glienicke mitwirkte. Die Villa Arndt an der Ecke von Friedrich-Ebert-Straße und Reiterweg – einst Polizeirevier der nördlichen Innenstadt – ist sein Entwurf. Die Villa Rabe wiederum schuf er für den „Hof-Schlächtermeister“ Rabe.

Sanierte Remise der Gründerzeit

Für 3,2 Millionen Euro wird ein sanierter Gründerzeitbau in der Tieckstraße 4 in der Jägervorstadt angeboten. Wer hier zuschlägt, sucht eher eine Geldanlage, als dass er einziehen will: Bei diesem einstigen „Kutscherhaus“ handelt es sich seit seiner Sanierung 2001 nämlich um ein Gästehaus – die „Pension Potsdam“. Auf deren Internetseite erfährt man mehr zur Geschichte des Hauses: Es gehört zu der prächtigen Gründerzeitvilla direkt daneben, die der Zimmermeister Wilhelm Gottschalk 1876 entworfen hat.

Dieser Bau in der Tieckstraße war einst Stall und Kutscherhaus der gelben Villa rechts daneben. Quelle: Julius Frick

Zum Verkauf steht nun der einstige Pferdestall, der auch die frühere Kutscherwohnung umfasst. Gottschalk habe hier 1893 ganz eigene Ideen umgesetzt. Entstanden ist „eine Mischung aus märkischer Ziegelbautradition und Dekoration in Form zeitgenössischer Ferienarchitektur im alpinen Landhausstil“, wie es die Betreiber der Pension formulieren.

Von Peter Degener