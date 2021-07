Udo Umhauer, 63, ist Transfusionsmediziner und arbeitet seit 1993 beim DRK-Blutspendedienst im Bergmann-Klinikum. Sein Job sei eine schmale Fachrichtung, sagt er, dennoch gebe es keine Nachwuchssorgen. Vielmehr seien Ärzte als Untersucher für die Außentermine gefragt. Das Deutsche Rote Kreuz ist in Brandenburg ist mit mehreren Spendermobilen unterwegs, in denen man üblicherweise Blut spenden kann. Da in den Bussen die derzeit geltenden Abstandsregeln nicht eingehalten werden können, fahren die „Mobilen“ nur in die Gemeinden, um lokale Spendestationen in Gebäuden aufzubauen.

