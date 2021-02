Zu wenig Grünflächen in Potsdam: BUND kritisiert Fußverkehrskonzept der Stadt

Potsdam

Der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) Kreisverband Potsdam fordert die Stadt Potsdam auf, mehr Grünflächen in der Stadt anzulegen. Außerdem soll sie prüfen, an welchen Orten in Potsdam eine Entzerrung der Verkehrsströme möglich ist. Wie der BUND am Dienstag mitteilt, könnten so neue Fußgängerzonen oder autofreie Stadtteile eingerichtet werden.

In seiner Mitteilung bezieht der Kreisverband sich auf das Fußverkehrskonzept der Stadt, das im Dezember 2020 veröffentlicht wurde und zu dem Bürger bis zum 31. Januar 2021 Hinweise geben konnten. Im wesentlichen besteht das Konzept zum einen aus einem Berichtsteil zu Themen, wie Verkehrsplanung oder Fußverkehrszählungen. Ein Straßenverzeichnis soll den Potsdamern helfen, die entsprechenden Straßen in der Maßnahmenliste schnell zu finden.

Naturschutz wird laut BUND im Fußverkehrskonzept nicht berücksichtig

Zum anderen listet das Konzept mehr als 1900 Maßnahmen auf, die geplant sind oder erst noch geprüft werden müssen. Davon sind 233 Sofortmaßnahmen enthalten, wie zum Beispiel die Verbesserungen der Sichtbeziehungen an Kreuzungen und Querungsstellen, weitere Bordsteinabsenkungen oder die Verlagerung von Sondernutzungen, wie beispielsweise Geschäftsauslagen, Werbeaufsteller oder Außengastronomieflächen im Gehwegbereich. Auch die Erneuerung der Brandenburger Straße ist Thema des Konzeptes.

Insbesondere die Ansätze zur Aufteilung des Verkehrsraums nach Verkehrsmitteln begrüße der BUND sehr. Allerdings müsse das Thema Naturschutz und Grünflächen stärker berücksichtigt werden, da Stadtgrün das Mikroklima verbessern würde. Ein Aspekt, der in Zeiten des Klimawandels immer wichtiger werde.

Zu starker Fokus auf Potsdams Innenstadt

Die Verlängerung der Fritz-Zubeil-Straße, die im Konzept vorgeschlagen wird, um Babelsberg direkter mit Schlaatz zu verbinden, würde beispielsweise direkt durch ein Flora-Fauna-Schutzgebiet führen, kritisiert der BUND. Außerdem dürften Materialien, die den Boden versiegeln und damit zum Stau von Regenwasser führen, nicht verwandt werden. Eine gleichmäßige Begrünung würde Wasserstau zusätzlich vermindern. „Straßenraumbegrünung findet im Fußverkehrskonzept insgesamt zu wenig Berücksichtigung und wird nur als Pflanzung von Bäumen verstanden“, heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus fokussiere sich das Konzept der Stadt stark auf die Innenstadtbereiche von Potsdam und Babelsberg, obwohl die Gehwege dort in einem besseren Zustand sind als im übrigen Stadtgebiet. „Angesichts knapper finanzieller Mittel für die Umsetzung der Fußverkehrsförderung plädiert der BUND dafür, die Prioritäten zu Gunsten der Außenbezirke zu verschieben“, heißt es in der Mitteilung. „Bei der Entwicklung der Stadtgebiete im Potsdamer Norden sollten bereits in der Planungsphase die Verkehrswege vorwiegend auf den Fußverkehr ausgerichtet werden.“ Außerdem fürchtet der BUND Probleme bei der Finanzierung, die Stadt müsse im Haushaltsplan entsprechende Schwerpunkte setzen.

