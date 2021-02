Zu wenig Wohnraum in Potsdam: Eine neue Satzung soll verhindern, dass Wohnungen verloren gehen

Potsdam

Wohnraum soll in Potsdam nicht mehr zweckentfremdet werden – etwa als Ferienwohnung oder Gewerberaum. Die Stadtverwaltung hat am Donnerstag einen Entwurf für die seit langem angekündigte Satzung mit den geplanten Regeln und Verboten vorgelegt. Wenn die Stadtverordneten die Satzung beschließen, wird die Umnutzung von Wohnraum in Potsdam für die nächsten fünf Jahre genehmigungspflichtig.

Zu häufige Fremdvermietung und Leerstand müssen genehmigt werden

Als Zweckentfremdung nennt die Satzung mehrere Fälle. So braucht man eine Genehmigung, wenn Wohnraum beseitigt oder derart verändert oder umgenutzt wird, „dass er für Wohnzwecke nicht mehr geeignet ist“, etwa durch Beseitigung von Küchen oder Toiletten.

Ferienwohnungen werden genehmigungspflichtig

Vermieter müssen außerdem beantragen, wenn sie mehr als die Hälfte der Wohnfläche für gewerbliche oder berufliche Zwecke verwenden oder überlassen wollen. Eine „Fremdbeherbergung“, insbesondere eine gewerbliche Zimmervermietung „oder Einrichtung von Schlafstellen“, sogenannte Bauarbeiterunterkünfte, für mehr als acht Wochen pro Jahr ist ebenfalls genehmigungspflichtig. Das betrifft beispielsweise ganze Wohnungen, die bislang auf dem Vermietungsportal Airbnb angeboten werden, der Stadt aber nicht als Ferienwohnungen angezeigt worden sind.

Als Wohnraum werden in der Satzung allerdings nicht nur Wohnungen, sondern auch „einzelne Wohnräume“ definiert. Auch Leerstand von über sechs Monaten gilt als Zweckentfremdung

Antragsteller müssen Ersatzwohnraum schaffen oder einen Ausgleich zahlen

Ausnahmen sind bei besonderen privaten oder Interessen möglich . Etwa, wenn soziale oder gesundheitliche Einrichtungen „gerade an dieser Stelle von der Stadt dringend benötigt werden“, aber andere Räume nicht zur Verfügung stehen. Im Privatbereich darf nicht die wirtschaftliche Existenz durch Ablehnung einer Zweckentfremdung gefährdet werden.

Eine Genehmigung für die Zweckentfremdung kann auch erteilt werden, wenn stattdessen Ersatzwohnraum geschaffen wird. Auch eine Ausgleichszahlung für verschwindenden Wohnraum ist in der Satzung vorgesehen. Die Höhe wird nicht geregelt, es ist von „angemessener Höhe“ die Rede. Das Geld muss dann von der Stadt zweckgebunden in die Schaffung neuen Wohnraums investiert werden.

Auch die Rückführung von Wohnraum ist in der Satzung vorgesehen. „Die Landeshauptstadt Potsdam kann anordnen, dass eine nicht genehmigungsfähige Zweckentfremdung beendet und der Wohnraum wieder Wohnzwecken zugeführt wird“, heißt es in der Satzung.

Satzung gilt vorerst nur fünf Jahre

Die zeitliche Begrenzung von fünf Jahren ergibt sich aus dem Landesgesetz, das den Erlass einer solchen Satzung ist seit Juni 2019 möglich macht. Darin wird als Voraussetzung für eine solche Satzung der Umstand genannt, dass in der Gemeinde „die ausreichende Versorgung der Bevölkerung mit Wohnraum zu angemessenen Bedingungen besonders gefährdet ist“ und der „Wohnraummangel nicht auf andere Weise mit zumutbaren Mitteln und in angemessener Zeit“ abgeholfen werden kann. Weil es sich um einen Eingriff in das Privateigentum handelt, ist die Satzung daher zeitlich befristet.

Die Stadt führt als Beleg für die Wohnraumnot ein Gutachten der Firma „Forschung und Beratung für Wohnen, Immobilien und Umwelt GmbH“ an. Dort sei zuletzt im Oktober 2019 festgestellt worden, dass in Potsdam brandenburgweit „die höchste Notwendigkeit zum Erlass einer solchen Satzung besteht“, so die Verwaltung in den Erläuterungen zur Satzung.

Das Landesgesetz kam vor allem durch Druck aus Potsdam auf den Weg und wurde von der damals regierenden rot-roten Koalition beschlossen. Der Stadtverordnete und damalige Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Scharfenberg (Linke) zeigte sich erfreut, dass der Entwurf nach anderthalb Jahren endlich vorliege. „Wir müssen jetzt testen, wie das in praktischer Anwendung funktioniert“, sagte er.

Von Peter Degener