Bahnsperrung wegen Brückenabriss: Wenig Betrieb auf dem Potsdamer Hauptbahnhof

Potsdam

Ungewöhnlich leer zeigt sich an diesem Samstag der Hauptbahnhof in Potsdam. Wegen Brückenbauarbeiten ist der Zugverkehr zwischen dem Hauptbahnhof und dem Bahnhof Babelsberg seit Freitagabend und bis zum Montagmorgen unterbrochen. Auf dem Busbahnhof ist ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Laut Fahrplantafel am Bussteig 3 fahren die Shuttles für den Regionalexpress RE 1 stündlich und für die S-Bahn-Linie 7 alle 20 beziehungsweise 30 Minuten. Auch auf der Regionalbahnlinie 23 nach Michendorf gibt es schon seit dem 20. Februar einen Ersatzverkehr. Wegen Gleisbauarbeiten in Geltow fahren bis zum 17. März keine Züge mehr.

S-Bahn-Service beantwortet Fragen

Die Bahnsteige sind verwaist, die Anzeigetafeln informieren lediglich über den Ersatzverkehr. Große Aufsteller vor dem Bahnhof sowie an den betreffenden Bahnsteigzugängen weisen auf den Ersatzverkehr hin. Im Foyer des Bahnhofs beantwortet ein Mitarbeiter des S-Bahn-Services Berlin geduldig die Fragen ratloser Fahrgäste. Auch der Infopoint in der Ladenzeile des Bahnhofs ist an diesem Tag häufiger als sonst gefragt. „Manche wissen schon Bescheid und wollen sich nur erkundigen, von welchem Bussteig der Ersatzverkehr abfährt“, sagt die Bahnmitarbeiterin. Vor dem Hauptbahnhof nutzt ein Sightseeing-Unternehmen den Zugausfall fürs eigene Geschäft. Zwei Mitarbeiter informieren herum irrende Reisende über die Situation und bieten gleichzeitig Stadtrundfahrten an.

Die Bahnsteige des Potsdamer Hauptbahnhofes sind verwaist. Die Anzeigetafeln weisen auf den Schienenersatzverkehr hin. Quelle: Bernd Gartenschläger

Andere Reisende schauen etwas ungläubig auf die Hinweistafel. „Ich lese keine Zeitung und erfahre erst jetzt davon“, sagt beispielsweise die 89-jährige Waltraut Balzereit. Sie will nach Berlin und wird in Marienfelde erwartet. Mit dem Handy gibt sie ihren Angehörigen Bescheid, dass sich ihre Ankunft verzögert.

Geschäftsleute spüren den Zugausfall

Agnieszka Dolezynska studiert in Potsdam Französisch und will zu einer Theaterprobe nach Berlin. Sie ist Laiendarstellerin und für die Hilfe der MAZ bei ihrer Suche nach der Alternativverbindung nach Berlin dankbar. Rocky Schneider wäre froher gewesen, hätte er vom Ersatzverkehr schon früher etwas erfahren. Er will mit seiner Begleitung eine Freundin in Berlin besuchen, die im Krankenhaus liegt. Insgesamt nehmen es die meisten Reisenden einfach hin, diesmal in den Ersatzbus umsteigen zu müssen.

Große Aufsteller weisen auf den Schienenersatzverkehr am Busbahnhof hin. Viele Reisende sind von dem Zugausfall überrascht worden. Quelle: Bernd Gartenschläger

Die Unterbrechung des Zugverkehrs bekommen auch die Geschäftsleute in der Bahnhofspassage zu spüren. „Ich habe seit dem Morgen etwa 70 Prozent Umsatzverlust“, sagt Marco Haase, Verkaufsmanager einer Backwarenkette hinter seinem Stand. „Eigentlich hätten wir nicht öffnen müssen. Aber das Centermanagement hat es so vorgegeben.“ Sonst ist an seinem mehr Betrieb, meint er. Auch die Blumenfrau bindet seelenruhig einen Strauß zusammen und hofft geduldig auf mehr Kundschaft. Der Angestellte eines Fast-food-Anbieters hat seinen Stand vor kurzem gerade erst geöffnet und setzt an diesem Tag mehr auf jene Kundschaft, die nicht unmittelbar vom Zugausfall betroffen ist.

Von Heinz Helwig