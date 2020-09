Nauener Vorstadt

Würde der Efeu doch nur Halt finden! Kirsten und Rolf Wissner hätten endlich, endlich Ruhe. Es sind nicht die Baumaschinen, die sich vor der Haustür durchs Erdreich stampfen, die ihnen an den Nerven zerren. Nicht die rotierenden Kräne. Nicht die Rufe der Bauarbeiter. Der stille Efeu ist es, der den Frieden dieses Sommers stört. Düngen, gießen, hoffen. Und wieder von vorn. Der Efeu lässt sich lange schon bitten und schlängelt sich doch nur verschämt durch den Garten, in dem man die grüne Flut geradezu herbeisehnt.

Der Garten ist die letzte von vielen Geduldsproben, die Kirsten und Rolf Wissner hier draußen im Norden der Landeshauptstadt zu meistern hatten. Am Ufer des Jungfernsees haben sich die Eheleute ihren Traum erfüllt und zugleich an einem Stück Potsdam mitgebaut: Sie haben am Rande des aufstrebenden Wohngebiets rund um das Forschungs- und Entwicklungszentrum der Software-Schmiede SAP einen Flecken Land urbar gemacht und ein Haus gebaut. Oder wie sie sagen: eine Lebensaufgabe angenommen.

Denn alles, was auf ihrem Grundstück entstanden ist, haben sie selbst zum Leben erweckt. Weil sie ein Jahr lang einen Architekten suchten und keinen fanden, haben sie von den Ideen des Klassizismus getragen den Entwurf für das Haus selbst zu Papier gebracht. Sie haben schließlich die Bauleitung übernommen und „in tausend Einzelaufträgen und mit tausend Einfällen“ einen malerischen Ort erschaffen, der an viele malerische Orte in Potsdam erinnert, sich in das Welterbe-Flair der Stadt einfügt – und doch seines gleichen sucht.

Nach dem Vorbild der Klassiker Schinkel , Persius und Stüler

„Wir haben gebaut wie es sich für Potsdam gebührt“, sagt Rolf Wissner (65). SAP-Gründer Hasso Plattner hatte angeregt, sich auf die Potsdamer Klassiker Schinkel, Persius und Stüler zu besinnen. „Wir waren begeistert“, sagt Rolf Wissner. „Wir waren sofort auf dem Trip. Wir haben uns für das Haus intensiv mit Schinkel beschäftigt und versucht, Lennés Gedanken für den Garten aufzunehmen – und wir haben ganz bewusst Anleihen in der Nachbarschaft gesucht.“

Für die Recherche habe er viele, viele Gassirunden mit Dackel Carlo gedreht und sich auch bei den Besitzern der benachbarten Villa Jacobs nach dem einen oder anderen Detail erkundigt. Das schönste Kompliment, das Spaziergänger Kirsten und Rolf Wissner heute machen können, ist die Frage: „Ist das ein altes Haus?“

Ein distinguiertes Viertel für Alt-Potsdamer und Zugereiste

Das Viertel am Jungfernsee gehört zu Potsdams jüngsten Wohnlagen. Mitte 2015 hatte die Vermarktung der 150 Parzellen begonnen. Die 600 bis 2000 Quadratmeter großen Grundstücke waren schneller weg, als der Potsdamer „Alter Fritz“ sagen kann. Einzelbewerber und Bauträger errichten seither einen distinguierten Kiez, in dem Bagger und Radlader noch immer eine Menge Staub aufwirbeln und man Einfamilienhäusern und Stadtvillen beim Wachsen zusehen kann.

„Hier entwickelt sich ein ganz besonderes Publikum“, sagt Rolf Wissner: „Hier lassen sich Alt-Potsdamer und Zugereiste nieder, Deutsche, Luxemburger, Schweizer... Menschen aller Altersklassen. Hier ist es richtig, richtig schön und es wird noch besser.“ Die Lage am See – einfach traumhaft. Zum Spazieren brauche man nur vor die Tür zu treten.

Zum Einkaufen sei es weder mit dem Rad noch zu Fuß allzu weit – nur eine Apotheke fehle. Auch in die Gastwirtschaft lasse es sich bequem schlendern: die Meierei im Neuen Garten, Kades Restaurant auf dem Pfingstberg und das Laubenpieper-Lokal, die Tenne in Neu Fahrland – lohnende Ziele.

Kirsten und Rolf Wissner waren unter den ersten, die sich auf den Neubeginn auf dem einst von Sowjetsoldaten und DDR-Grenzern geschundenen Areal eingelassen haben. Im Frühjahr 2016 haben sie den Kaufvertrag für ihr Plätzchen im werdenden Paradies unterzeichnet, im Herbst 2018 haben sie die erste Nacht in der Villa verbracht. „Auf Matratzen! Wie in einer Studentenbude“, sagt Rolf Wissner. Der Einzug erfolgte 2019.

Verliebt in ein Grundstück am verwilderten Hang

In das Grundstück am Hang hatte sich das Paar beim ersten Streifzug über die – damals schon von geschwungenen Straßen durchzogene – Brache sofort verliebt. „Auch wenn es als Grundstück zunächst gar nicht zu erkennen war“, sagt Kirsten Wissner. Ein „Urwald“ hatte das Land in Beschlag genommen: dutzende von Wind und Wetter, von Jahrzehnten, gar Jahrhunderten zersauste Bäume standen dort, die Stämme eingewoben in undurchdringliches Brombeer-Dickicht.

Dem urigen Grün wollten Kirsten und Rolf Wissner Haus und Garten anvertrauen – doch daraus wurde nichts. Bäume und Hecken wurden ohne das Wissen der Bauherren gerodet: „Uns hat der Schlag getroffen“, erzählt Kirsten Wissner. Heute weiß sie: Der radikale Eingriff war nicht allein der Baufreiheit geschuldet, es ging auch um die Sicherheit.

„Am Ende war es gut so“, sagt Kirsten Wissner. Mit welcher Wucht ein Ast einer zweihundert, womöglich dreihundert Jahre alten Eiche bricht, habe man inzwischen selbst hautnah erlebt und sogleich eine Patenschaft für den schwächelnden Methusalem übernommen. Der Baum steht zwar jenseits der Grundstücksgrenze, gehört aber dennoch irgendwie zur Gartenfamilie.

Rolf Wissner mit Dackel Carlo vor seinem ungewöhnlichen Gartenhaus. Quelle: Dirk Pagels

„Wir haben dem Grundstück nach dem Kahlschlag versprochen, dass es viele, viele Bäume zurückbekommt“, sagen Kirsten und Rolf Wissner – sie haben Wort gehalten. Hinter dem Haus recken zwischen Wildblumen, Rosen, Hortensien und unschlüssigem Efeu junge, kaum armdicke Kiefern und Eichen die Triebe. Auch Ahorn ist dabei. Dazu ein Ginkgo – möge er Glück bringen. Und ein Wacholder; er stammt aus Kirsten Wissners Heimat, der Heide, und gedeiht prächtig im märkischen Sand.

„ Göttingen ist schön, aber Potsdam ist ein Zuhause“

Auch Kirsten und Rolf Wissner sind in Potsdam angekommen. Bevor sie die Stadt für sich entdeckten, haben die Eheleute in Göttingen gelebt und dort für das eigene Maschinenbau-Unternehmen gearbeitet. Geschäftsbeziehungen zur TU Berlin und zur FH Potsdam führten sie über Jahre oft und regelmäßig in hiesige Gefilde.

„ Potsdam ist uns ans Herz gewachsen“, sagt Rolf Wissner. „Wir sind von Potsdam nicht mehr losgekommen.“ – „ Göttingen ist eine schöne Stadt“, sagt Kirsten Wissner: „Aber Potsdam ist ein Zuhause geworden.“ – „Es ist mehr“, betont Rolf Wissner: „Es ist eine Bestimmung – und der Himmel ist nirgendwo so blau wie hier.“

