Zum 75. Geburtstag von Wolfgang Joop: „Ich fühlte mich mit Dir wie ein Mitglied einer Kinderräuberbande“

Liebes Geburtstagskind,

da wurde ich nun recht spontan gebeten, ein paar Geburtstagsjubelworte zu schreiben, denn Du hast heute Geburtstag, kein runder, nein, eher ein eckiger. Das ist aber gut. Ecken sind gut. Allzu glatte Oberflächen sind gefährlich, das hast Du ja grade am eigenen Leib erfahren. Die perfekte Oberfläche mag im Glanz erstrahlen, doch der kann einen postwendend ins Krankenhaus zwingen. Da liegt man dann mit verrenkten Haxen und fragt sich ganz verwirrt, was denn da passiert ist.

Aber nun, da Du nicht wegrennen kannst, ich weiß, dies war Dein eigentlicher genialer Plan, kann ich Dir vielleicht ein paar Dinge schreiben, Zeit zum Lesen ist ja genug. Reden wir von Zeit, die Du nie hast, obwohl sie doch so kostbar ist, so sagt der Volksmund, die man sich nehmen kann, angeblich, die man verschwenden, vergeuden kann, die verrinnt, die irgendwann beginnt, die nie endet und doch weiß keiner, wie viel noch von ihr bleibt.

„Noch heute definiere ich einen guten Vater mit dieser stoischen, endlosen Geduld“

Reden wir von Zeit, in der man zurückgehen kann, die stillstehen kann oder endlos ist. Endlose Sandwege, endlose Sommer, zeitlose Stille. Teerpappe auf Gartenlauben und Hühnerställen. Der Duft des Sees, in dem wir schwammen, bis auf die andere Seite. Endlose Geduld mit Kindergeplapper, endlose Geduld mit ungeschickten Kinderhänden, endlose Geduld. Das erste zentrale Moment meiner Kindheit war Deine Geduld. Noch heute definiere ich einen guten Vater mit dieser stoischen, endlosen Geduld. Egal was und wie, womit und warum, nie gab es einen Moment, indem ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich Dich nerve oder nicht willkommen bin mit meinen kleinkindlichen Anliegen.

Dankbar bin ich für die Fähigkeit, Ambivalenz zu akzeptieren, zu erkennen und zu schätzen. Der Deutsche ist mit Ambivalenz ja vollkommen überfordert. Oh mein Gott, man stelle sich vor, da gibt es zwei Gefühle, Gegensätze, Meinungen, die gleichzeitig existieren und gleich richtig sind. Um Himmels Willen, vielleicht gar einen Menschen, der nicht in irgendeine Schublade passt. Ambivalenz ist das undeutsche Zauberwort. Du hast mir den Zahn schon früh gezogen, dass die Welt in Schubladen passt.

„Es scheint so, als würde man sich dauernd selbst neu erfinden“

Den Mut zu haben, ein ambivalentes Leben zu leben, mit all den Irrungen und Wirrungen, die dies mit sich bringt. Ein kreatives Leben zu führen, wo der Wunsch nach Sicherheit gleichzeitig mit dem Wunsch nach Erneuerung existiert. Wo die Verhandlungen mit sich selbst jeden Tag aufs Neue geführt werden, in welche Richtung man sich jetzt begibt, wo die Idee bestimmt, was man morgen beruflich tun wird. Es scheint so, als würde man sich dauernd selbst neu erfinden, aber in Wahrheit gehorchen wir nur den Einfällen unseres unruhigen Geistes. Und am Ende sitzt immer dieselbe Person allein am Tisch und arbeitet fleißig ab, was der wandelnde Geist uns diktiert.

Talent reicht dabei nicht aus, da warst Du ein strenger Lehrmeister, denn es braucht eben Disziplin, Geduld, Ehrgeiz – und noch heute akzeptiere ich meine eigenen Entschuldigungen für mein Unvermögen nicht sofort. Zu genau war Dein Blick. Dein Lob jedoch dafür immer überschwänglich. Zu akzeptieren, dass man nie perfekt sein wird, dass man Dinge beenden muss, lieber etwas Neues machen, statt an Altem kleben, war eine frühe Lektion, die unendlich wichtig war. Ich musste lernen, nicht zu schnell etwas Neues zu starten, das waren meine eigenen Lehrjahre.

„Momente, in denen man ganz ist“

Dass ein Kreativer immer im Kontakt mit seinem inneren Kind und seinen inneren Bildern steht, habe ich dank Dir auch immer verstanden. Dass es schwierig ist mit Menschen umzugehen, die weniger Bilder oder gar keine in sich tragen, weil sie die Welt anders begreifen, erwachsen sind, dass man sich diesen Menschen gegenüber immer, wie ein unerzogenes Kind fühlt, das seine Hausaufgaben nicht gemacht hat, damit hast Du mich früh versöhnt. Ich fühlte mich mit Dir immer wie ein Mitglied einer Kinderräuberbande, die eine Geheimsprache erfunden hat, und die den Erwachsenen ständig Streiche spielt.

Dass Ambivalenz auch bedeutet, sich zerrissen und schuldig zu fühlen, beinahe ständig, je älter ich werde, desto mehr verstehe und desto mehr verzeihe ich mir und anderen. Umso kostbarer die Momente, wenn Du über dem Papier gebeugt, Dich ganz einer Aufgabe widmetest. Das raue Kratzen der Stifte auf dem Block, der Geruch von Markern, der Anspitzer als willkommener Pausierer, damit man mal Abstand nehmen kann, um dann frisch angespitzt weiter zu zeichnen. Momente, in denen man ganz ist.

„Was wäres Du ohne Deinen Humor“

Selbstvergessen und außerhalb von Raum und Zeit, nur die inneren Bilder abrufend, das innere Kind glücklich beschäftigt, leise in der Ecke spielend, die Zigarette verraucht ungeraucht in der Hand. Ich habe aufgehört mit dem Rauchen, Du auch, aber beim Zeichnen suche ich immer noch nach der Packung neben Dir und neben mir.

Nicht zuletzt Dein Humor. Wer wäre ich, wer wärest Du, wer wären wir alle ohne diesen Humor. Der ist in Wahrheit nur dann richtig und wichtig, wenn man vor allem und zu allererst über sich selbst lachen kann. Sich selbst nicht ernst nehmen, bis hin zur allgemeinen Verwirrung, hat Stil und echte Grandezza. Das Tragische leicht nehmen, wenn andere das Leichte tragisch finden. Das alles in dem sicheren Wissen um die eigene Endlichkeit.

„Jeder braucht ein Hobby und Aquarellieren ist langweilig“

Manchmal braucht es eine kleine Weile, aber so sicher, wie das Amen in der Kirche, wirst Du irgendwann über alles einen Witz reißen. Die Dämonen bannen sich nicht von alleine an die Wand, nicht wahr? Man muss schon mal ordentlich einen raushauen, um falsches Pathos zu erkennen und zu entlarven. Aber jeder braucht ein Hobby und Aquarellieren ist langweilig.

Du bist Skorpion, den Blick zurück scheust Du nicht, er ist ein zentraler Wesenszug von Dir. Auch ich scheue ihn daher nicht. Nostalgisch darf man sein, in der Gegenwart müssen wir höflich sein, doch die Vergangenheit verdient die Wahrheit. Dabei habe ich von Dir gelernt, beinahe alles zu verzeihen, allerdings auch nichts zu vergessen. Wenn es zu schwierig wird, dann hilft ja der Humor. Humorlosigkeit vor allem mit sich selbst ist allerdings unverzeihlich.

„Schlag schon mal Sahne, denn Kuchen ohne Sahne ist auch unverzeihlich“

Für die Jahre, die jetzt kommen, brauchen wir all unseren Humor, denn älter werden geht nur mit ganz viel Humor. Die immer größer werdenden Asymmetrien unserer Körper und Gesichter zu ertragen, die Zipperleins und Wehwehchen, das alles wird mehr werden, und man wird sich immer mehr entfernen von idealen Zuständen. Da hilft nur ein Spaziergang über den Bornstedter Friedhof, denn besser als denen geht es uns doch allemal,

in diesem Sinne, herzlichen Glückwunsch und schlag schon mal Sahne, denn Kuchen ohne Sahne ist auch unverzeihlich,

Deine Florentine

