Potsdam

Der Potsdamer Naturforscher Heinz-Dieter Krausch habilitierte 1970 an der Martin-Luther-Universität in Halle. Eine ordentliche Professur mit Lehrstuhl aber wurde ihm wegen „fehlender politischer Reife“ nicht gewährt. Nach der politischen Wende wurde er in den Vorruhestand geschickt.

Erst im Februar 2009 wurde dem Botaniker, Naturschützer und Heimatforscher von der damaligen Wissenschaftsministerin Johanna Wanka ( CDU) eine Ehrenprofessur verliehen. Heinz-Dieter Krausch war damit der vierte Wissenschaftler, der in Brandenburg zum Professor ehrenhalber ernannt wurde.

Kartierung von Leitpflanzen

1928 in Guben geboren, hatte Krausch in Potsdam Biologie und in Halle Wirtschaftswissenschaften studiert. Von 1953 bis 1961 war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Potsdamer Zweigstelle des Instituts für Landschaftsforschung und Naturschutz. Mit der Kartierung brandenburgischer Leitpflanzen und einer Inventur der Naturschutz-Objekte in Brandenburg schuf Krausch Grundlagen für den Aufbau eines Systems von Schutzgebieten.

1961 wechselt er als Geobotaniker an die Forschungsstelle für Limnologie. Die Vegetation des Stechlinsee-Gebietes wurde für 30 Jahre Gegenstand seiner Erkundungen zum Binnengewässer als Ökosystem. Nach der Wende verfasste er mit „Kaiserkron und Päonien rot“ eine vielbeachtete Monografie zur Entdeckung und Entwicklung unserer Gartenblumen.

Sammlung volkstümlicher Pflanzennamen

Besonderes Forschungsgebiet Krauschs war die Ethnobotanik: Er sammelte in Brandenburg und der Niederlausitz über Jahrzehnte volkstümliche Pflanzennamen, bewahrte sie so vor dem Vergessen.

Heinz-Dieter Krausch, der 2006 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt wurde, hinterließ mehr als 450 fachspezifische und populärwissenschaftliche Publikationen. Erst jetzt ist bekannt geworden, dass er am 10. Juli im Alter von 91 Jahren gestorben ist. Die Beisetzung ist am Dienstag, 21. Juli, um 11 Uhr auf dem Städtischen Friedhof Adlershof, Friedländer Straße 156.

Von Volker Oelschläger