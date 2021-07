Potsdam

Der Regisseur Rolf Winkelbrund ist am 30. Juni im Alter von 85 Jahren gestorben, wie erst jetzt aus dem Kreise seiner Familie bekannt wurde. Als Oberspielleiter verantwortete er am Hans-Otto-Theater um 1980 wichtige Inszenierungen, für die Besucher aus der ganzen DDR nach Potsdam pilgerten.

EntdeckteTadeusz Różewicz

Winkelgrund entdeckte für den deutschsprachigen Raum den bedeutenden polnischen Dramatiker Tadeusz Różewicz (1921-2014). 1975 inszenierte er in Potsdam dessen Stück „Zeugen oder Unsere kleine Stabilisierung“ und 1980 „Der Hungerkünstler geht“. Mit „Die weiße Ehe“, dem bekanntesten Różewicz-Stück, gelang ihm dann auch 1981 am Maxim-Gorki-Theater sein Einstand als Regisseur in Berlin. 1985 brachte er in den Kammerspielen des Deutschen Theaters Berlin „Der blaue Boll“ von Ernst Barlach heraus – mit Kurt Böwe in der Hauptrolle.

DDR-weit bekannter Regisseur

Winkelgrund zählte zu den herausragenden Regisseuren in der DDR und kultivierte auf der Bühne einen poetischen Realismus. Er stellte wiederholt seine Vorliebe für die Dramatik von Sean O’Casey und Frederico García Lorca unter Beweis. Als legendär gilt seine Potsdamer Inszenierung „Der weiße Anzug“ (1981) des Peruaners Alonso Alegria.

Rolf Winkelgrund wurde 1936 in Bielefeld geboren. Er studierte in München Germanistik und Theaterwissenschaft und debütierte als Regisseur am Nationaltheater Mannheim. Nach dem Mauerbau siedelte er in die DDR über und setzte seinen Weg am Cottbuser Theater fort. Die Entwicklung des Potsdamer Hans-Otto-Theaters hat er künstlerisch maßgeblich mitgeprägt.

Von Karim Saab