Zurück in die 90er mit DJ Tomekk in Babelsberg

Babelsberg

Heiko Bengs und sein Unternehmen Bengs Projekte stehen in Potsdam für Feste wie das Frühjahrs- oder Oktoberfest und für Partys in Strandbädern. Doch 2020 ist bekanntlich alles anders. Corona hat ihm wie allen anderen in der Veranstaltungsbranche Tätigen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Seit Februar hat der Babelsberger keine Veranstaltungen mehr bestritten. Noch steht sein Unternehmen verhältnismäßig gut da. „Doch irgendwann sind die besten Reserven aufgebraucht“, erzählt Bengs. Ganz unabhängig davon, dass ein Veranstalter raus will, Bands und DJs einladen möchte, tanzende Gäste sehen will.

Ersatz für das große Einheitsfest

So ist das auch bei dem 42-Jährigen. Und deshalb hat er jetzt die Chance beim Schopf gepackt und will an diesem Wochenende, am Tag der Einheit, sich, seinen Mitarbeitern und vor allem den Potsdamern eine besondere Freude machen. Bengs lädt zur 1990er- und 2000er-Open-Air-Party ins Strandbad Babelsberg ein.

„Das große Einheitsfest muss in diesem Jahr ja leider ausfallen. Vielleicht kann ich mit meiner Veranstaltung eine kleine Lücke schließen“, sagt Bengs.

Für die richtige Stimmung hat er nicht irgendwen eingeladen. Den Hauptact bestreitet DJ Tomekk, der bereits mit Paul van Dyk und Westbam aufgetreten ist. Außerdem wollte Bengs gern etwas Verrücktes im Programm haben. Und so bereichert das Mütze Katze Team die Party. Sie arbeiten mit Konfetti-Bomben, tragen schrille Outfits und sind Meister der Animation. Abgerundet wird das Programm durch die DJs Flying Sounds aus Potsdam. Sie eröffnen das Programm und sorgen schon mal dafür, dass die Gäste mitsingen und tanzen.

Potsdamer wollen wieder tanzen

Für den Unternehmer ist klar, dass große Veranstaltungen im Moment unter besonderer Aufmerksamkeit stehen. Deshalb ist es für ihn selbstverständlich, dass alle behördlichen Regelungen eingehalten werden. Nur 999 Gäste dürfen ins Strandbad kommen. Ihre Karten mussten sie online erwerben. Eine jede ist personalisiert. Zum Eintritt und in den Sanitärbereichen ist das Maskentragen Pflicht. Stehtische werden mit dem erforderlichen Abstand platziert. Außerdem werde man immer wieder von der Bühne aus an die Regeln erinnern.

Dass das Potsdamer Publikum sich nach Party sehnt und bereit ist, dafür bestimmte Regeln in Kauf zu nehmen, beweist der gute Vorverkauf der Tickets. Ein Kauf an der Abendkasse ist noch möglich. Bengs empfiehlt jedoch, dann lieber eher als später zu kommen.

„Abstand vom Alltag“

Bengs ist überzeugt, dass seine Gäste einen schönen Nachmittag und Abend genießen werden. „Wir alle wollen doch mal wieder Abstand vom Alltag nehmen und uns amüsieren“, sagt er.

Die Open Air Party findet am Samstag, 3. Oktober von 16 bis 22 Uhr im Strandbad Babelsberg statt. Karten kosten im Vorverkauf 15 Euro und sind hier erhältlich. An der Abendkasse, die ab 16 Uhr geöffnet ist, werden sie 18 Euro kosten

Von Elvira Minack