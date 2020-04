Zuverlässigkeit der Wettervorhersagen leidet unter Flugausfällen

Potsdam

Dass durch die Corona-Reisebeschränkungen derzeit die meisten Flugzeuge auf dem Boden bleiben, ist nicht nur für Airlines und die Tourismusbranche ein Desaster, sondern bringt auch die Meteorologen in Bedrängnis: Sie nutzen für ihre Vorhersagen Tausende von Daten, die ihnen von den Cockpits übermittelt werden. Diese fallen nun weg.

AMDAR, Aircraft Meteoroligal Data Relay, heißt das Programm, über das seit 1991 weltweit Verkehrsflugzeuge Wetterdaten messen und diese automatisch weitergeben. Jede Meldung enthält dabei neben den Zeit- und Ortsdaten auch Informationen zu Lufttemperatur, Windgeschwindigkeit, Luftdruck, Windrichtung und gelegentlich auch Luftfeuchte. Erfasst werden diese Parameter während jeder Phase des Flugs – während des Starts, der Landung und dazwischen.

Lufthansa liefert praktisch keine Daten mehr

AMDAR-Hauptpartner des DWD ist die Lufthansa. Diese hat aber derzeit rund 700 ihrer 760 Maschinen am Boden. Rund 90 Prozent der Flugzeugmessungen, die für den DWD überwiegend von der Lufthansa durchgeführt werden, würden derzeit daher wegfallen, so Kirsche. „Am 1. Februar hatten wir noch 42 000 Daten, am 1. April waren es nur 5 000 Daten. Da sieht man, wie groß der Verlust ist.“

Nun muss sich der Wetterdienst anders behelfen: An vier deutschen Stationen wird jetzt um sechs Uhr morgens jeweils zusätzlich ein Wetterballon gestartet. Diese zusätzlichen Radiosonden-Aufstiege, wie es im Fachjargon heißt, finden in Stuttgart, Essen, Meiningen und Oberschleißheim statt. „Gut verteilt über das Bundesgebiet, um wenigstens ein paar Daten aus der Atmosphäre dazu zu gewinnen.“

Aber nicht nur Deutschland greift auf diese Lösung zurück, die deutlich teurer als die Flugzeugmessungen ist – betragen die Kosten für letztere doch nur etwa ein Prozent eines Radiosondenaufstieges. EUMETNET, die Vereinigung Europas staatlicher Wetterdienste, hat nun seine Mitgliedsländer dazu aufgerufen, mehr Wetterballons aufsteigen zu lassen. Davon haben letztlich alle etwas, auch die Nachbarn. „Man hat ein zusätzliches Bild“, so Kirsche. „Man profitiert von den anderen Ländern.“

In 30 Kilometern platzt der Ballon

7500 solcher Gasballons, die mit einem Sendegerät und Messfühlern ausgestattet sind, werden üblicherweise in Deutschland im Jahr gestartet. Während sie mit einer Geschwindigkeit von rund 300 Metern pro Sekunde aufsteigen, senden sie die Informationen über Luftdruck, Luftfeuchte und Lutftemperatur. Darüber, wie die Sonde über den Wind versetzt wird, kann zudem der Höhenwind bestimmt werden. In 20 bis 30 Kilometer Höhe platzt der Ballon schließlich durch den Luftdruck, die Messgeräte kehren an einem Fallschirm wieder zur Erde zurück.

Die so übermittelten Daten können allerdings die ausgefallenen nicht komplett ersetzen. „Entscheidend ist es, Lücken zu füllen“, so Kirsche. Es gehe darum, die Informationen zu verdichten. Wie sehr die Flugzeugdaten tatsächlich fehlen, hänge dabei von der Stabilität der momentanen Wetterlage ab.

Die Aussagekraft reicht früher nicht mehr aus

„Alle zehn Jahre kommt man bei der Wettervorhersage in der gleichen Qualität einen Tag weiter“, erklärt er. Nun würden „weiße Flecken“ in der Atmosphäre bleiben, die bisher durch die Daten der Flugzeuge abgedeckt worden wären und sich ab dem dritten, vierten oder fünften Tag der Vorhersage auswirken würden. „Da reicht dann die Aussagekraft eben früher als bisher nicht mehr aus.“ Ob die Blumen am nächsten Tag wegen Frosts reingeholt werden müssten, werde aber trotzdem noch zuverlässig vorhergesagt werden können, versichert er.

Deutscher Wetterdienst Potsdam Der DWD Potsdam betreut das Mess- und Beobachtungsnetz der neuen Bundesländer inklusive Berlins. Dazu gehören fünf Flugwetterwarten, 15 Wetterwarten, 41 automatische und 70 nebenamtliche Wetterstationen, 138 nebenamtliche automatische und 290 nebenamtliche konventionelle Niederschlagsstationen. Neben Wettervorhersage und Katastrophenschutz gehören auch die Sicherung von Luft- und Seefahrt, Klimaberatung und -überwachung, die internationale Zusammenarbeit sowie Datengewinnung und Datenmanagement zu den Aufgaben des DWD Potsdam. Der DWD Potsdam wartet derzeit auf seinen Neubau und ist daher momentan auf dem Stahnsdorfer Telekom-Gelände untergebracht.

Von Corona selbst ist der DWD Potsdam nicht betroffen, so Kirsche, es gebe keine positiven Fälle. Da es sich um eine systemkritische Infrastruktur handle, werde aber auch dafür gesorgt, dass die Mitarbeiter gut geschützt seien. Keine fremden Personen dürfen ins Gebäude, ein Drittel der Mitarbeiter ist im Home-Office. Bei den Beratungsleistungen, die ebenfalls zum Portfolio des DWD gehören, könne es zu Verzögerungen geben und die Überlappung der nun kleineren Teams werde verhindert, sonst laufe eigentlich alles wie normal in Potsdam. „Und das hoffentlich noch lange.“

Von Konstanze Kobel-Höller