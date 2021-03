Potsdam

Brandenburg hat einen Nachhaltigkeitsbeirat, der grüne Ideen für die neue Nachhaltigkeitsstrategie des Landes wissenschaftlich unterstützen soll. Vorsitzender des Gremiums ist der IASS-Direktor Ortwin Renn. Im Interview erklärt der Volkswirt und Soziologe, wie die Arbeit des Gremiums aussehen kann.

Professor Renn, Sie sind Vorsitzender des neu einberufenen Nachhaltigkeitsbeirats. Was ist das für ein Gremium?

Ortwin Renn: Das ist ein Beratungsgremium für die Landesregierung, um die Politiker zu unterstützen, die Transformation zur Nachhaltigkeit voranzubringen. Uns ist ja allen klar, dass wir bei der Energie, der Landwirtschaft, der Industrie, aber auch im Konsum nachhaltigere Strukturen brauchen. Nur ist das alles nicht so einfach. Es gibt viele Zielkonflikte.

Brandenburg ist doch zum Beispiel durch Windkraft schon recht weit. Wo können wir noch besser werden?

Wir sind noch weit entfernt von dem, was wir bis 2050 erreichen wollen. Wir wollen zum Beispiel dann CO2 ­­neutral sein, also den Ausstoß klimaschädlicher Gase netto auf Null drücken. Das ist seit dem Pariser Klimaabkommen eine rechtlich verbindliche Regelung. Bei diesem ambitionierten Ziel sind wir hier in Brandenburg, aber auch in den anderen Bundesländern, noch nicht so weit. Stichworte: Kohlebergbau und Kohleverbrennung. Die meisten heizen privat noch mit Gas oder Öl. Hinzu kommen die Mobilität mit Verbrennungsmotoren und die konventionelle Landwirtschaft.

Welches Thema wollen Sie einbringen?

Für mich als Sozialwissenschaftler wird besonders die Frage der Sozialverträglichkeit sehr wichtig, also: Wie können wir den Wandel so gestalten, dass wir Menschen nicht zurücklassen und dass sie sich von Veränderungen nicht abgehängt fühlen. Ich möchte nicht, dass man Transformation als Verlust und Verbotskultur erlebt, sondern dass eine nachhaltige Welt eine ist, in der man gerne lebt und sich wohl fühlt.

Nicht so wohl fühlen sich die Leute mit der Ökostrom-Umlage, die den Strompreis in die Höhe treibt. Wie kann man sie da mitnehmen?

Zunächst finde ich den Ausdruck „mitnehmen“ gar nicht so gut. Das würde heißen: Wir Experten wissen, wo es langgeht und müssen die Leute einfach in unseren Zug drücken. Ich denke, wir müssen den Bürgerinnen und Bürgern erstmal zuhören. Oft haben sie gute Ideen. Was das Thema EEG-Umlage angeht: Tatsächlich sehen die Menschen die Befreiung großer Firmen von der Umlage als nicht gerecht an. Zugleich ist aber auch klar: Wir müssen wettbewerbsfähig sein – und wenn die stromnutzende Industrie einfach auswandert, haben wir für das Klima nichts gewonnen. In diesem Fall glaube ich, dass wir sehr viel stärkere Anreize für Effizienzgewinne in der energieintensiven Industrie setzen müssten.

Direktor am IASS in Potsdam Ortwin Renn, geboren 1951, leitet den Nachhaltigkeitsbeirat des Landes Brandenburg. Das Gremium soll das Land auf dem Weg zur Klimaneutralität begleiten und dabei auch Ideen aus der Zivilgesellschaft aufgreifen. Renn ist seit 2016 wissenschaftlicher Direktor am Institut für Transformative Nachhaltigkeitsforschung (IASS) in Potsdam. Er leitete bereits den Nachhaltigkeitsbeirat von Baden-Württemberg.

Oft gefordert wird auch weniger Fleischkonsum zugunsten des Klimas und des Tierwohls. Viele Brandenburger würden das als Verzicht erleben.

Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Allerdings ist es nicht nur wegen des Klimas, sondern auch wegen der Gesundheit vorteilhaft, weniger Fleisch zu essen. Ich glaube, dass Menschen, die ihre Ernährung stärker auf Gemüse und Obst umgestellt haben, inzwischen merken: Ich fühle mich gesünder, und bin auch fitter als vorher. Natürlich dürfen wir keine Zwangsvegetarier oder Zwangsveganer erzeugen. Das wäre nicht sozialverträglich. Besser wäre es, in Kantinen, Großküchen und Restaurants attraktive vegetarische Menüs anzubieten.

Als wie offen für Beratungen sehen Sie denn die Landesregierung?

Die Landesregierung hätte uns ganz sicher nicht berufen, wenn sie den Eindruck hätte, sie bräuchte das alles nicht. Es gab ja früher schon mal einen Nachhaltigkeitsbeirat, der dann aber wieder eingestampft wurde. Jetzt hat die Kenia-Koalition gesagt: Wir wollen diesen Beirat und er ist notwendig. Ich habe auch den Eindruck, dass Ministerpräsident Woidke deutlich hinter dem Beirat steht. Er hat bei der Eröffnung selbst gesagt, dass nachhaltige Transformationen politisch notwendig sind. Ich bin da sehr optimistisch und zuversichtlich.

In der Kohlepolitik war der Ministerpräsident aber nicht unbedingt Avantgarde.

Es ist klar, dass die Zukunft der Lausitz für die Politik eine Schlüsselfrage ist. Da sehen wir ja auch eine große Wahlbereitschaft für die AfD. Die Menschen haben dort oft den Eindruck, dass man ihre Anliegen nicht ernsthaft aufnimmt. Die Kohle ist dort nicht nur ein Wirtschaftsfaktor, sondern auch eine kulturelle Lebensform. Sie hat die Landschaft und die Menschen geprägt. Einfach zu sagen: „Macht den Tagebau dicht und gebt jedem eine kleine Kompensation“ ist nicht die Lösung.

