Zwei 20-Jährige verletzt und beraubt

Innenstadt

Von dem Areal zwischen Zentrum Ost und Hauptbahnhof ist erneut ein Raubdelikt gemeldet worden. Am späten Donnerstagnachmittag forderten zwei 20 bis 25 Jahre alte Männer Geld von zwei 20-Jährigen, die sich auf einem Spielplatz zwischen Babelsberger Straße und Neuer Fahrt aufhielten. Als die beiden Jüngeren nichts herausgaben, soll es zu einer Schlägerei gekommen sein, bei der die beiden 20-Jährigen verletzt zu Boden gingen. Die Angreifer sollen die Taschen der Männer durchwühlt und eine Musikbox entwendet haben, bevor sie in Richtung Freundschaftsinsel flohen. Eine sofortige Nahbereichsfahndung blieb erfolglos. Einer der Geschädigten musste von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht werden, der andere will selbstständig zum Arzt gehen.

Angreifer trugen Vollbart

Die beiden Beschuldigten sollen Vollbärte tragen und mittelgroß sein. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen Raubes aufgenommen.

Erst am Vortag war gemeldet worden, dass vier Jugendliche in Bahnhofsnähe zwei andere attackierten und Tabak sowie eine Umhängetasche raubten.

Von MAZonline