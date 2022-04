Zwei BMW in Groß Glienicke geknackt

Groß Glienicke

Unbekannte Täter knackten in der Nacht zu Dienstag in verschiedenen Straßen von Groß Glienicke zwei BMW. Die Diebe versuchten, die verbauten Commandsysteme der Fahrzeuge zu entwenden. In einem Fall hatten sie Erfolg, in einem zweiten Fall blieb es beim Versuch.

Erheblicher Sachschaden

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich. Die Polizei nahm jeweils Anzeigen auf. Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei. Dabei wird auch ein möglicher Zusammenhang zwischen den beiden Sachverhalten geprüft.

