Zwei Babelsberger Dokfilme mit Chance auf Deutschen Filmpreis

Potsdam

Die drei Vorauswahlkommissionen haben am Montag die 46 Titel umfassende Vorauswahl für den Deutschen Filmpreis 2022 bekanntgegeben. Teilnahmeberechtigt waren Spiel-, Kinder- und Dokumentarfilme mit einem Kinostart zwischen dem 4. März 2021 und dem 30. Juni 2022.

Die Dokumentarfilmkommission hat 15 Dokfilme ausgewählt. Zwei davon sind aus der Filmuniversität Babelsberg. „The Case You“ handelt von einem Casting, vielen Übergriffen und fünf Schauspielerinnen, die sich dagegen wehren. Regisseurin Alison Kuhn gibt diesen Frauen und sich selbst eine Stimme. „Wem gehört mein Dorf?“ ist ein persönlicher Film über das Wesen der Demokratie. Zwischen Bäderarchitektur und Meeresrauschen zeigt Regisseur Christoph Eder am Beispiel seines Heimatorts, dass Mitbestimmung nirgendwo so unmittelbar ist, wie in der Lokalpolitik.

Alumnis gut vertreten

Auch die Alumnis der Filmuniversität sind gut vertreten. Unter anderem in der Kategorie Spielfilm mit „A E I O U – Das schnelle Alphabet der Liebe“ – koproduziert von Peter Hartwig, „Axiom“ in der Regie von Jöns Jönsson, „Glück/Bliss“ in der Regie von Henrika Kull, „Lieber Thomas“ in der Regie von Andreas Kleinert, „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ in der Regie von Andreas Dresen mit einem Drehbuch von Laila Stieler, „Nö“ in der Regie von Dietrich Brüggemann.

Abstimmung über Nominierungen beginnt

In der Kategorie Dokumentarfilm punkten Absolventen mit „Eine deutsche Partei“, „Endlich Tacheles“ oder „Bilder (m)einer Mutter“. In der Kategorie Kinderfilm kam „Die Schule der magischen Tiere“ in die Vorauswahl.

Nun können die über 2200 Akademiemitglieder über die Nominierungen abstimmen. Der Deutsche Filmpreis wird am 24. Juni im Palais am Funkturm verliehen, die Verleihung wird im Ersten übertragen. Deutschlands renommiertester Filmpreis ist mit Preisgeldern der Bundesbeauftragten für Kultur und Medien in einer Gesamthöhe von knapp drei Millionen Euro dotiert.

www.deutscher-filmpreis.de

Von MAZonline