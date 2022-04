Zwei Diebe aus Potsdamer Linienbus gesucht

Schlaatz

In einem Bus der Linie 693 in Potsdam kam es am 4. November 2021 an der Alten Zauche gegen 10.45 Uhr zu Diebstählen. Zwei männliche Tatverdächtige konnten per Videoaufzeichnung dabei beobachtet werden, wie sie zwei Mal, bei zwei verschiedenen Personen, einen Taschendiebstahl begingen. Mit den Standfotos sucht die Polizei jetzt die Täter.

Einer der Gesuchten.i Quelle: Polizei

Die Männer lenkten die Geschädigten dabei jeweils zunächst ab und konnten dann die Wertsachen unbemerkt entwenden.

Die Männer werden beschrieben als etwa 25 Jahre alt und 185 cm groß. Hinweise an die Polizei unter 0331-5508 0.

