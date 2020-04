Potsdam

Am Freitagabend brannte es zwischen den Wohnblöcken in der Joliot-Curie-Straße in Potsdam. Mehrere Anwohner haben die Feuerwehr gerufen, weil sie eine Explosion hörten und ein Trafohäuschen brannte. Die Feuerwehr rückte mit rund 30 Einsatzkräften aus und erwartete eine verletzte Person.

Vor Ort legte die Feuerwehr Atemschutz an und löschte das Feuer. Dabei gab es eine weitere Explosion. „Dort lag Unrat herum und erhitze Deodosen sind im Feuer explodiert“, erklärt ein Sprecher der Feuerwehr.

Das ehemalige Trafohäuschen wird von einem Obdachlosen bewohnt. Weil das gemeldet wurde, ging die Feuerwehr von einem Verletzten aus. „Das hat sich vor Ort nicht bestätigt“, sagt der Sprecher. Niemand sei verletzt worden. Die Brandursache konnte die Feuerwehr nicht nennen.

