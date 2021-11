Zwei Fahrraddiebe in Drewitz erwischt

Drewitz

Die beiden Männer mit ihrem Fahrrädern kamen den Polizeibeamten wohl irgendwie verdächtig vor. Zurecht, wie sich bei der anschließenden Kontrolle am Montagmorgen in der Trebbiner Straße in Drewitz herausstellte. Denn das eine Fahrrad war zur Fahndung ausgeschrieben und bei dem zweiten konnte keiner der beiden Männer glaubhaft belegen, dass es sein Eigentum sei.

Einbruchswerkzeug, Schlagstock und Messer

Nicht gerade vertrauenserweckend auch die Tatsache, dass bei ihnen zudem Einbruchswerkzeug, ein Schlagstock, ein Messer und geringe Mengen an betäubungsmittelähnlichen Substanzen gefunden wurden. Die Polizei stellte die beiden Fahrräder sicher.

Gegen die 33 und 38 Jahre alten Männer wird nun wegen des Verdachts der Hehlerei und des Verstoßes gegen das Waffengesetz sowie gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Von MAZonline