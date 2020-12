Zwei Jahre „Sicherer Hafen“ in Potsdam

Potsdam

Die Landeshauptstadt Potsdam setzt sich weiter im Bündnis „Sicherer Hafen“ für die freiwillige zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten ein. Vor zwei Jahren habe sich die Stadtverordnetenversammlung bereiterklärt, sich mit der Initiative Seebrücke zu solidarisieren und Potsdam zum „Sicheren Hafen“ zu erklären, teilte die Stadt am Wochenende mit. In den vergangenen beiden Jahren sei es an vielen Stellen gelungen, Aufmerksamkeit auf das Thema Seenotrettung geflüchteter Menschen zu lenken und Druck auf die verantwortlichen Akteure auf Landes- und Bundesebene auszuüben, sagte Oberbürgermeister Mike Schubert ( SPD) in einer Mitteilung.

Dem Netzwerk gehören mittlerweile knapp 80 Städte an. Unmittelbar aufgenommen wurden in Potsdam in den vergangenen beiden Jahren insgesamt 624 Geflüchtete. 72 davon kamen zusätzlich, waren aus Seenot gerettete Menschen.

Bekämpfung der Fluchtursachen

Das Netzwerk wurde im Frühjahr 2019 mit Briefen an Bundesinnenminister Horst Seehofer und an Bundeskanzlerin Angela Merkel in Bewegung gesetzt und dann durch den Aufbau von Netzwerken verstärkt. Das dann am 14. Juni 2019 gegründete Netzwerk der „Städte Sicherer Häfen“, setzt diesen Austausch mit der Arbeitsebene des Bundesministerium des Inneren im Rahmen einer Fachgruppe fort. Hier sollen Änderungen der Aufnahmepraxis diskutiert werden. Gesetzesänderungen auf Bundesebene sind bislang ausgeblieben. Die Bereitschaft für die zusätzliche Aufnahme von Geflüchteten soll jedoch bereits stärkere Berücksichtigung bei den jeweiligen Bundesländern finden.

Laut Stadt blieb es in den letzten zwei Jahren nicht bei den geforderten Appellen an die Bundesregierung, sich verstärkt für die Bekämpfung der Fluchtursachen einzusetzen. Potsdams Aktivitäten seien Teil einer Bewegung, die über Deutschland hinausreicht. Diese setze sich dafür ein, dass Menschen auf dem Mittelmeer gerettet und gerecht und menschenwürdig in Europa verteilt werden. In diesem Kontext verkündeten Potsdams Oberbürgermeister Schubert und der Bürgermeister der Stadt Palermo, Leoluca Orlando, jüngst eine Erklärung für eine an humanitären Werten orientierte und im Sinne der Solidarität gestaltete europäische Asylpolitik.

Eine „Arbeitsgruppe Ausländerbehörde“ unter Mitwirkung von Seebrücke Potsdam erarbeitete Vorschläge für eine Willkommensbehörde. 2021 soll ein Leitbild für die Ausländerbehörde erarbeitet werden.

