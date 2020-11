Potsdam

Als am Dienstagmorgen, gegen 7.30 Uhr, ein Elfjähriger mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule war, soll dieser im Bereich der Florastraße/Ecke Potsdamer Straße, aus einem schwarzen Kleintransporter heraus angesprochen worden sein. Nach Angaben des Jungen soll der Fahrer aus dem geöffneten Fenster den Jungen aufgefordert haben, einzusteigen. Der Junge sei daraufhin weggefahren und habe sich zunächst auf dem Tankstellengelände versteckt und sei anschließend nach Hause gefahren, wo er seine Mutter informierte. Auf dem Nachhauseweg soll ihm dann der Transporter noch einige Zeit gefolgt sein. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben: Etwa zwei Meter groß, 30 bis 40 Jahre alt, wirkte sehr muskulös (Bodybuildertyp), Glatze; langer, dunkler Bart, der zu einem Zopf geflochten war. Er soll eine Narbe über dem rechten Auge haben.

Auch ein Mädchen betroffen

Am Mittwochmorgen, gegen 7.30 Uhr, befand sich ein elfjähriges Mädchen im Humboldtring auf dem Weg zur Schule. Hier soll sie ein Unbekannter von hinten an die Schulter gefasst und angesprochen haben, dass er sie kenne und sie ihn auch kennen müsse. Das Mädchen rannte daraufhin zur Schule. Dieser Mann wurde wie folgt beschrieben: Etwa 1,80 Meter groß, etwa 60 Jahre alt, dünn, mit Glatze, weißer langer Vollbart, blau-grüne Augen. Er war bekleidet mit einem löchrigen roten Pullover und einer kurzen löchrigen dunkelbraunen Hose.

Polizei sucht dringend nach Hinweisen

In beiden Fällen führt nun die Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen. Sie bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, die hiermit in Verbindung stehen könnten, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Inspektion Potsdam unter 0331/5 50 80 zu wenden.

Von MAZonline