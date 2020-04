Brandenburger Vorstadt/Templiner Vorstadt

Am frühen Samstagabend – gegen 17.30 – stellten Zeugen auf der Uferpromenade an der Breiten Straße einen Mann in der Havel fest. Mehrere Zeugen stiegen darauf ins Wasser und brachten den älteren Herrn aus dem Uferbereich an Land. Danach leiteten sie sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen ein, bis schließlich der Rettungsdienst vor Ort erschien. Trotz weiterer medizinischer Maßnahmen verstarb der Mann noch am Fundort. Die ebenfalls verständigte Polizei leitete vor Ort ein Todesermittlungsverfahren ein und befragte Zeugen. Es wurde bekannt, dass der 85-Jährige zuvor am Ufer der Havel gesessen hatte und plötzlich ins Wasser fiel. Die Kriminalpolizei geht derzeit davon aus, dass der Mann aufgrund gesundheitlicher Probleme verstarb und schließt ein Fremdverschulden zum jetzigen Zeitpunkt aus.

Mann kam aus Bahnhof und brach tot zusammen

Bereits am Samstagmorgen um 9 Uhr waren die Helfer zum Schauplatz einer Tragödie gerufen worden. Ein Mann, der gerade den Hauptbahnhof verlassen hatte, brach an einer Haltestelle in der Friedrich-Engels-Straße ohne ersichtlichen Grund zusammen. Sowohl ein Mitarbeiter der Potsdamer Verkehrsbetriebe als auch Passanten leiteten sofort Erste-Hilfe-Maßnahmen bei dem Mann ein. Ein hinzugerufener Notarzt konnte jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen. Die Polizei leitete unter der Hinzuziehung der Kriminalpolizei ein Todesermittlungsverfahren ein. Ein Fremdverschulden als Todesursache wird nach Beurteilung der Gesamtumstände nicht angenommen.

