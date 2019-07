Potsdam

In den nächsten fünf Jahren wird die Landeshauptstadt zwei Millionen Euro in die Sanierung und den Neubau von Spielplätzen investieren – 400.000 pro Jahr. Bislang waren es nur 250.000 Euro; dieses Jahr schon 395.000. Der Sanierungsrückstand sei spürbar, erklärte Thomas Schenke als kommissarischer Bereichsleiter für Grün- und Verkehrsflächen am Dienstag.

Bis zum 3. Oktober können Kinder und Eltern auf der Internetseite der Stadt Meinungen und Anregungen zu den vorhandenen 145 kommunalen Spielplätzen abgeben. Parallel wird es ein Workshop-Verfahren mit Fachleuten geben. Die Ergebnisse werden bis April 2020 zusammengeführt. Danach wird das so genannte Stadtentwicklungskonzept Spielplätze in ein Handlungskonzept münden.

Die Berliner Landschaftsarchitekten der Gruppe F nehmen haben die Spielplätze bereits mit ihrem Gerätebestand erfasst und schätzen den Pflegezustand ein; das sollen aber auch die Nutzer tun. 100.000 Euro bekommt das Büro für seine Arbeit.

Für die reguläre Unterhaltung und Instandsetzung der städtischen Spielplätze stehen in diesem Jahr 295.000 Euro zur Verfügung. Für alle Plätze gibt es eine monatliche Kontrolle und eine jährliche Hauptuntersuchung. Alle Plätze sind nach Auskunft der Stadt betriebssicher. Wo der Sanierungs- und Pflegebedarf am größten ist, wird mit dem bereits begonnen Bürgerbeteiligungsverfahren ermittelt, rund 300 Menschen haben sich daran schon beteiligt.

Eine recht betagte Richtlinie gibt einen Bedarf von einem Quadratmeter Freifläche pro Einwohner vor; das muss nach Einschätzung der Stadt aber nach oben korrigiert werden. Enthalten sind darin nicht nur Spielplätze für die unter-12-Jährigen, sondern auch Bolz- und Skate-Plätze sowie Frei- und Aktionsflächen.

Das nächste großes Spielplatzprojekt und schon im Bau ist der Nuthepark zwischen Langer Brücke und Nuthe. Entlang der Neuen Fahrt der Havel werden hier auf stattlichen 2300 Quadratmetern 850.000 Euro verbaut, 300.000 davon für den reinen Spielplatz.

Von Rainer Schüler