Am Stern

Die Polizei ist am frühen Mittwochmorgen zu einem Brand in die Neuendorfer Straße gerufen worden. Dort war aus bislang ungeklärter Ursache ein Kleinkraftrad in Brand geraten. Das Feuer griff auf ein nebenstehendes Krad über. Beide Fahrzeuge standen in einer Hausunterführung, wo das Feuer anschließend auf die Fassade übergriff.

Verdacht der schweren Brandstiftung

Der über der Unterführung gelegene Hausflur war voller Rauch. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen. Der Sachschaden liegt im fünfstelligen Bereich. Die Polizei hat eine Strafanzeige wegen des Verdachts der schweren Brandstiftung aufgenommen. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen.

Von MAZonline