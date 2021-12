Zwei Preise der Defa-Stiftung gehen nach Potsdam

Potsdam

Die Preise der Defa-Stiftung gehen in diesem Jahr zweimal nach Potsdam. Ausgezeichnet werden die Kostümbildnerin Christiane Dorst, die viele Jahre im Studio Babelsberg tätig war, und das Filmmuseum Potsdam, wie die Stiftung am Mittwoch in Berlin mitteilte. Weitere Preise gehen an die Chemnitzer Filmwerkstatt, das Filmfest Dresden und den Filmemacher Günter Jordan. Die Preise sind insgesamt mit 40.000 Euro dotiert. Den Hauptpreis erkannte die Stiftung bereits im November dem Regisseur Rainer Simon für sein Lebenswerk zu.

Christiane Dorst erhält den mit 10.000 Euro dotierten Preis für herausragende Leistungen im deutschen Film. Dorst zählte in den 1970er- und 1980er-Jahren zu den gefragtesten Kostümbildnerinnen der Defa und setzte ihre Laufbahn in den 1990er-Jahren am Studio Babelsberg fort. Sie arbeitete unter anderem mit Rolf Hoppe, Lilli Palmer, Nastassja Kinski und Götz George zusammen.

Filmmuseum Potsdam für sein Engagement ausgezeichnet

Das Filmmuseum Potsdam, das Filmfest Dresden und der Filmemacher Günter Jordan werden für ihr Engagement zugunsten des Defa-Filmerbes mit Programmpreisen zu je 5000 Euro geehrt. Die Chemnitzer Filmwerkstatt erhält den mit 5000 Euro dotierten Förderpreis für junges Kino. Seit 30 Jahren fördere die Institution Nachwuchs-Filmemacherinnen und Filmemacher und unterstütze Independent-Filmprojekte, hieß es zur Begründung.

Die Preisverleihung der Defa-Stiftung kann wegen des aktuellen Pandemiegeschehens nicht wie geplant im Berliner Kino International, dem früheren Defa-Premierenkino, stattfinden. Die Stiftung werde die Preisträgerinnen und Preisträger im kommenden Jahr im Rahmen verschiedener Einzelveranstaltungen würdigen, hieß es.

Von MAZonline/epd