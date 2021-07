Innenstadt/Drewitz

Zwei Radfahrer sind am Montagmittag in Potsdam bei Verkehrsunfällen verletzt worden. Gegen 11 Uhr öffnete der Fahrer (83) eines Pkw in der Charlottenstraße seine Tür, ohne den rückwärtigen Verkehr zu überblicken. Dabei übersah er den sich nähernden 64-jährigen Radfahrer, der zwar bremsen konnte, aber dennoch nicht rechtzeitig zum Stillstand kam, gegen die Autotür prallte und stürzte. Er wurde leicht verletzt. Medizinischen Betreuung war nicht erforderlich.

Mit Kopfverletzung ins Krankenhaus

Nicht so glimpflich erging es einem 89-jährigem Radfahrer, dieser missachtete beim Überqueren der Drewitzer Straße den Verkehr und prallte mit einem Leichtkraftrad zusammen. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer am Kopf. Rettungskräfte brachten ihn für weitere Untersuchungen in ein umliegendes Krankenhaus. Am Fahrrad und dem Motorroller entstand ein Gesamtsachschaden von über 500 Euro.

Von MAZonline