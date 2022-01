Zwei Radfahrer bei Unfall in Potsdam verletzt

Brandenburger Vorstadt

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmorgen in der Zeppelinstraße sind zwei Fahrradfahrer verletzt worden. Nach derzeitigem Kenntnisstand war ein 39-jähriger Radfahrer auf dem Radweg linksseitig der Zeppelinstraße in Richtung Potsdam unterwegs. Als er eine 51-jährige Radfahrerin links überholen wollte, rutschte er mit seinem Fahrzeug offenbar auf Laub aus und stürzte auf den Radweg. Dadurch kam auch die Radfahrerin zu Fall. Beide Radfahrer wurden leicht verletzt. Der 39-Jährige wurde nach einer ambulanten Behandlung durch den Rettungsdienst vor Ort entlassen, die 51-Jährige kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus.

Von MAZonline