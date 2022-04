Zwei Radfahrerinnen bei Kollision in Potsdam verletzt

Innenstadt

In der Friedrich-Ebert-Straße sind am frühen Donnerstagabend zwei Radfahrerinnen leicht verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen war eine Jugendliche mit ihrem Fahrrad offenbar in die Gleise der Straßenbahn geraten. Dadurch stürzte sie und nahm dabei eine weitere Jugendliche mit. Diese war neben ihr mit dem Fahrrad unterwegs und konnte nach der Kollision nicht das Gleichgewicht halten. Beide wurden leicht verletzt und durch den Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Von MAZonline