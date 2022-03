Zwei Randalierer beschädigen Tür in Beelitz

Fichtenwalde

Zwei junge Randalierer haben am frühen Dienstagabend die Eingangstür einer öffentlichen Einrichtung in Fichtenwalde beschädigt. Reinigungskräfte hätten die unbekannten Täter beobachtet, wie sie mit einem Gegenstand auf die Tür einwirkten, so die Polizei. Bei der Besichtigung stellten die Beamten eine Beschädigung mit einem Ausmaß von 1,35 mal 0,85 Meter an der Eingangstür fest und fertigten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Die Schadenshöhe ist unbekannt.

Hinweise unter 03381 560-0

Von MAZonline