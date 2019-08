Potsdam

Während der Demonstration eines Bündnisses von Umweltverbänden und weiteren Organisationen für einen raschen Kohleausstieg bis 2030 am Sonntagnachmittag auf der Potsdamer Havel ereigneten sich zwei Bootsunfälle kurz hintereinander. In Höhe der Speicherstadt riss eine Windböe den Baum eines Segelbootes um und verletzte damit ein neunjähriges Mädchen am Kopf. Das Kind war mit seinen Eltern als Gast auf dem Boot mitgefahren.

Polizei prüft Pflichtverletzung

Der Bootsführer steuerte sein Boot ans Ufer, wo Rettungskräfte das Mädchen aufnahmen und in ein Krankenhaus brachten. Die Wasserschutzpolizei nahm eine Unfallanzeige auf und leitete gegen den Bootsführer Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung ein, um mögliche Pflichtverletzungen zu überprüfen.

Katamaran stößt mit Fahrgastschiff zusammen

Kurz darauf stieß im Bereich des Hafenbeckens unterhalb der Langen Brücke ein Katamaran mit einem Fahrgastschiff der Weißen Flotte zusammen. Das Fahrgastschiff hatte keine Passagiere an Bord. Nach bisherigen Ermittlungen soll der Katamaran, der von einem Elektromotor angetrieben wurde, infolge eines technischen Defektes steuerungsunfähig geworden sein. Das Boot geriet in die Fahrrinne des Fahrgastschiffes. Bei dem Zusammenstoß wurde der Katamaran beschädigt. Die Wasserrettung zog das beschädigte, aber noch schwimmfähige Boot nach der Unfallaufnahme zurück zu seinem Liegeplatz nach Caputh.

