Zwei Verletzte bei Auffahrunfall in Neu Fahrland

Neu Fahrland

Ein Auffahrunfall hat sich am Dienstagnachmittag in Neu Fahrland ereignet. Eine Autofahrerin war auf der Straße am Wiesenrand in Richtung Stadtzentrum unterwegs, als sie offenbar zu spät bemerkte, dass ein Pkw-Fahrer vor ihr verkehrsbedingt anhalten musste. Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer wurden dabei leicht verletzt und erklärten, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro.

Von MAZonline