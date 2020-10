Drewitz

Seit etwa 10.15 Uhr ist der so genannte Berlin-Zubringer A115 in beiden Richtungen gesperrt wegen eines schweren Verkehrsunfalls. Wie der Feuerwehr Potsdam berichtet, waren kurz vor der Anschlussstelle Drewitz ein Auto und ein Motorrad in die Kollision verwickelt. Es habe mindestens zwei Verletzte gegeben, sagte der Lagedienst der Feuerwehr gegenüber der MAZ.

Ein Rettungshubschrauber wurde angefordert. Auf der Fahrbahn müssen ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten abgebunden werden. Zum Unfallhergang können noch keine Angaben gemacht werden.

Von maz-online/ rai