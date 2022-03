Zwei Verletzte nach Kollision auf Potsdamer Kreuzung

Drewitz

Ein Verkehrsunfall hat sich am Dienstagvormittag kurz nach 11 Uhr in Drewitz ereignet. Nach derzeitigen Erkenntnissen war ein Autofahrer auf der Neuendorfer Straße unterwegs, als es zur Kollision mit dem vorfahrtsberechtigten Auto einer Frau kam, die nach links auf die Auffahrt zur Nuthestraße abbiegen wollte. Beide Autofahrer wurden verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von rund 30 000 Euro.

Von MAZonline