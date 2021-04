Potsdam

In dem seit Jahren andauernden Streit um den Schutz von Nichtrauchenden an Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs in Potsdam gibt es für die Stadtverordetensitzung am 5. Mai zwei konkurrierende Anträge mit ähnlichem Ziel.

SPD und Linke sind dabei erkennbar bemüht, eigene Akzente zu setzen: Die einen wollen eine „räumliche Trennung“, die anderen einen separaten Bereich für Nichtrauchende.

SPD will „räumliche Trennung“

Die SPD will eine Prüfung, „ob und wie“ Flächen so gekennzeichnet und ausgestattet werden können, dass eine von allen „akzeptierte Form der räumlichen Trennung“ zwischen Nichtrauchenden und Rauchenden erfolgen kann.

Die Linken hatten für die Sitzung bereits einen Antrag angekündigt, nach dem „in einem ersten Schritt an mindestens zehn Haltestellen des ÖPNV in Verbindung mit dem Fahrgastunterstand ein Bereich für Nichtraucher auszuweisen“ wäre.

Haltestellen als „kleine Raucherinseln“

In der Begründung des SPD-Antrags heißt es: „ Viele von uns kennen die Situation, an einer öffentlichen Haltestelle zu stehen und sich so ungewollt und ungeschützt in die Situation des sogenannten Passivrauchens gebracht zu haben.“

Öffentliche Haltestellen, so die Sozialdemokraten, erinnerten „heute mitunter eher an ,kleine Raucherinseln’ als an Schutz- oder Warteunterständen des Öffentlichen Personennahverkehrs“.

Seit 2013 wird schon diskutiert

Kinder, „lebensältere Menschen oder Menschen mit körperlichen Einschränkungen“ seien den Gefahren „an diesen Orten noch unmittelbarer ausgesetzt, da hier oft eine alternative Aufenthaltsmöglichkeit fehlt oder das Bewusstsein noch nicht vorhanden ist, sich dieser Gefahr entziehen zu können“, so die SPD.

Die Linken haben ihren Antrag mit der Begründung vorgelegt, dass „nach den langjährigen Bemühungen der Landeshauptstadt um ein Rauchverbot an öffentlichen Haltestellen“ nunmehr „konkrete Schritte gegangen werden, um im Rahmen der städtischen Möglichkeiten praktische Erfahrungen zur Durchsetzung von rauchfreien Haltestellen zu sammeln“.

Einen ersten Vorstoß zur Durchsetzung eines Rauchverbotes an Haltestellen hatten die Potsdamer Linken 2013 unternommen. Auf Betreiben der Linken im Landtag hatte sich im vergangenen Jahr auch die Landesregierung mit dem Thema befasst.

Ein Ergebnis ihrer Untersuchungen war die Empfehlung getrennter Bereiche für Rauchende und Nichtrauchende.

Von Volker Oelschläger