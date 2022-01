Zwei Wohnungseinbrüche in einer Nacht in Potsdam-Bornstedt

Bornstedt

Aus Bornstedt wurde der Polizei am Sonntagmorgen ein Einbruch in ein Einfamilienhaus angezeigt. Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Freitag und Sonntag über das Einschlagen eines Fensters Zugang. Eine Übersicht zur Gesamtschadenshöhe liegt noch nicht vor.

Am Tatort kamen Kriminaltechniker zum Einsatz. Ebenfalls am Sonntagmorgen wurde ein weiterer Einbruch in ein Einfamilienhaus in Bornstedt gemeldet. Unbekannte Täter hatten sich über ein Fenster Zugang zum Haus verschafft und die Räume durchsucht. Die Besitzer mussten bei einem ersten Überblick den Diebstahl von Computertechnik und Schmuck feststellen.

Von MAZonline