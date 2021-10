Zwei betrunkene Radfahrer in Potsdam erwischt

Babelsberg

Zwei betrunkene Fahrradfahrer sind in Potsdam in den vergangenen Tagen von der Polizei erwischt worden. In der Rudolf-Breitscheid-Straße ertappten Beamte am Dienstagabend einen 56-jährigen Potsdamer mit 1,65 Promille auf dem Rad.

Wenige Stunden später gegen Mittwochmorgen fiel ein 21-Jähriger in der Breiten Straße Ecke Schopenhauerstraße durch eine recht eigenwillige Fahrweise auf. Bei der Kontrolle des jungen Mannes schlug den Polizeibeamten starker Alkoholgeruch entgegen. Weil er einen Atemvortest verweigerte wurde ein Blutentnahme angeordnet. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Von MAZonline