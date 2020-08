Zwei neue Coronafälle in Potsdam

Potsdam

Erneut wurde in der Landeshauptstadt eine Infektion mit dem Coronavirus registriert. Die Zahl der seit Beginn der Pandemie in Potsdam nachweislich mit dem Erreger Sars-CoV-2 angesteckten Personen wächst damit auf 671, wie die Stadtverwaltung am Mittwoch mitteilte. In den vergangenen sieben Tagen wurden sieben Neuinfektionen gemeldet – bei 34 neuen Fällen in einer Woche würden die ersten Verschärfungen der Eindämmungsmaßnahmen erfolgen.

Ein neuer Patient in stationärer Behandlung

Auch die Zahl der schweren Verläufe hat sich erhöht. Neben dem Patienten, der bereits seit Tagen auf der Intensivstation des kommunalen Klinikums „ Ernst von Bergmann“ beatmet werden muss, hat das Klinikum nun einen weiteren Covid-Patienten auf der Normalstation aufnehmen müssen.

150 Menschen in der Stadt befinden sich derzeit als Kontaktpersonen ersten Grades in häuslicher Quarantäne. Die meisten sind die Kontaktpersonen eines positiv getesteten Kindergartenkindes, ihre behördlich angeordnete Absonderung gilt noch bis zum Freitag – das Gesundheitsamt hatte nach Bekanntwerden des Falls in einer Kita am Schlaatz rund 120 Coronatests bei Kitakindern und -erziehern durchgeführt und dabei zwei weitere Infizierte gefunden.

Indes gelten bereits 511 Menschen in der Stadt als genesen, 51 Potsdamer starben an oder mit Covid-19. Daraus ergibt sich eine Zahl aus 109 akuten Corona-Infektionen in Potsdam.

Von Saskia Kirf