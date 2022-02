Teltower Vorstadt

Ist Bianca Woitzek jetzt schon durch mit Omikron? Ende Dezember hatte sich die 36-jährige Angestellte angesteckt: „Nicht schwer, kein Fieber, keine Schmerzen. Erkältung, Übelkeit – das war es schon“, erzählt sie. Schlimmer war, dass die Kinder Aaron (10) und Louis (3) ebenfalls die ganze Zeit zu Hause bleiben mussten, obwohl es sie gar nicht erwischt hatte. „Wir waren komplett eingesperrt“, sagt Bianca Woitzek. Ihre Eltern, die nur ein paar hundert Meter weiter wohnen, stellten Essen vor die Tür. Als die Kinder nach zehn Tagen freigetestet waren, ging Aaron wieder zur Schule, und Oma brachte Louis zur Kita und holte ihn auch wieder ab. Doch dann erwischte es kurze Zeit später Aaron in der Schule.

Wieder blieben die Jungs zu Hause, und die Mutter versuchte, sie in der Wohnung zu trennen, um eine Ansteckung möglichst zu verhindern. Das ging mehr schlecht als recht mit dem einen am Fernseher, dem anderen am Handy. Home Schooling war angesagt. Nach ein paar Tagen bettelte der Große: „Ich will wieder raus!“ Doch das ging nicht, und die Mutter musste ihre 35-Stunden-Woche im Home Office auch noch schaffen.

Als das vorbei war, verging eine Woche auf Arbeit, als die nächste Hiobs-Botschaft kam: In der Kita hatte sich soeben jemand mehrfach positiv getestet, und Louis musste als Kontaktperson erneut in Quarantäne. „Ich war fix und fertig“, gesteht Bianca Woitzek: „Ich konnte das nicht mehr ertragen.“

Silvester in Familie fiel aus

Silvester hatten sie und die Kids eigentlich mit Papa Alexander (39) verbringen wollen – das fiel nun aus. In der zweiten Januar-Woche erwischte es dann Alex, der gerade einen neuen Job begonnen hatte. Einen Monat konnte er die Kinder nicht sehen. Inzwischen geht das wieder, und sie geht arbeiten. „Ich muss ins Büro“, sagt sie: „Ich halte das selber nicht mehr aus zu Hause.“ Nun betreut Alex die Kinder während Louis’ Quarantäne und Aarons Ferien und macht seinen Job daneben im Home Office: Kundenkommunikation für einen Sportveranstalter: „Ich habe zum Glück keine festgelegten Zeiten, kann auch mal Pause machen und das hinten dran hängen.“

Nicht die erste Quarantäne

Dabei hatte sie schon Erfahrung mit der Quarantäne. Vergangenes Jahr musste sie schon mal zwei Wochen zu Hause bleiben nach Kontakt mit einem Infizierten; sie selbst hatte sich nicht angesteckt. Der Große war bei ihr, kein Erstkontakt, doch sie wusste nicht, ob er raus darf zu Freunden. So hatte sie Home Office und er Home Schooling.

Kita schloss von einem Tag zum nächsten

Die Kita hatte im Frühjahr 2021 wegen Corona die Öffnungszeit verkürzt, machte erst 7.30 Uhr auf und 16 Uhr schon wieder zu. „Das war für mich kaum zu schaffen“, gesteht Bianca Woitzek: „Aber die Kita kann ja nichts dafür.“ Weil sie selbst einen sehr toleranten Chef hat, hat sie das hinbekommen.

Ganz schlimm wurde es im Sommer, als die Kita an einem Sonntagnachmittag um 16 Uhr anrief, weil die Einrichtung am Montag geschlossen werden musste auf Anordnung des Gesundheitsamtes. Was nun? „Wir haben zum Glück noch die Oma, die dann mal übernehmen kann, obwohl die Großeltern ja auch noch berufstätig sind“, sagt Alex: „Auch die Tante ist schon mal einen Tag eingesprungen. Aber was tun die vielen, die keinen haben in der Familie? Wo bleiben dann die Kinder, wenn man selbst den Job unbedingt machen muss?“

Den Kindern fehlen Freunde

Wie verkraften das die Kinder? „Der Kleine ist sehr anhänglich“, sagt die Mama: „Er ist aber auch sehr gern zu Hause. Die anderen Kinder fehlen ihm und der Tagesablauf in der Kita: das gemeinsame Spielen und Basteln. Nach einer Weile freut er sich dann wieder riesig auf das alles, vor allem auf die Freunde. Aber Aaron fiel die Decke auf den Kopf nach drei Tagen eingesperrt zu Hause, auch weil es ihm nach zwei Tagen ja schon wieder gut ging.“

„An Corona geht die Menschheit nicht zu Grunde“

Während der Große im Grunde weiß, was Corona ist und wie man sich damit verhalten muss, fehlt dem Kleinen natürlich dafür das Verständnis. „Wir haben keine persönliche Einstellung zur Pandemie“, räumt die Mutter ein, „und glauben nicht, dass die Menschheit daran zu Grunde geht. Man darf auch den Medien nicht alles glauben, was da hoch und runter geschrieben und berichtet wird.“ Es gebe immer weitere Corona-Wellen, und die derzeitige Situation könne nicht immer so weitergehen.

Zweifel am wiederholten Boostern

Im November sei der öffentliche Druck auf die „trotzigen Impfverweigerer“ enorm geworden; sie finde das nicht gut. Sie als Vater und Mutter seien genesen, hätten damit aber wohl nur drei Monate Immunschutz. „Was, wenn die Impfung nur gegen die erste Corona-Variante wirklich hilft?“ fragt Alex: „Und muss man sich nach der zweiten Impfung dann alle drei Monate boostern lassen? Das ist doch wie eine Verhütungsspritze. Das ist eigentlich schon eine Dauer-Medikamentenabgabe!“ Er lehnt sowas ab. „Alle Vierteljahre eine Impfung – das kann doch langfristig nicht der Sinn sein, vor allem, wenn das Risiko besteht, sich zu trotzdem zu infizieren. Besser wäre es, sich wie bei der Grippeimpfung, einmal im Jahr zu immunisieren“, setzt sie hinzu.

Alex: Druck bringt gar nichts

Alex sieht im Impfdruck einen Effekt, wie man ihn umgekehrt von Kindern kennt: „Wenn man denen sagt, macht das auf keinen Fall, dann machen sie es erst recht.“ Und er kann Skeptiker verstehen, die persönliche Gründe gegen das Impfen vorbringen: „Es gibt Menschen, die sich aus bestimmten Gründen nicht sofort impfen lassen können, etwa in der Frühschwangerschaft.“ Er habe zudem einen Bekannten, der zu DDR-Zeiten „Konflikte mit der Staatsmacht“ hatte, erzählt er: „Der sagt heute: Ich lasse mich zu gar nichts mehr zwingen.“ Auch nicht zum Impfen.

Was stört sie in der Pandemie besonders? „Diese Gesundheitskrise hat zu einer Spaltung in der Gesellschaft geführt; Menschen werden ausgegrenzt“, sagt sie. Sorge macht ihr, dass die Konsequenzen von Corona irgendwann auch mal die Kinder treffen, dass Kitas und Schulen erneut schließen oder nur noch für geimpfte Kinder offen sein können.

Alex kann der Pandemie in einem Punkt was Positives abgewinnen: „Sonst brauche ich mindestens je eine Stunde zur Arbeit und zurück. Im Home Office spare ich zwei Stunden oder mehr. Aber wir sind froh, wenn das alles vorbei ist.“

Potsdamer Mutter: Politik macht viel falsch

„Die Politik macht so einiges falsch“, findet sie. Bestimmte Menschengruppen des Impfens wegen aus der Gesellschaft auszugrenzen, hält sie für den falschen Weg. Kein anderes Land habe den Schulbetrieb so eingeschränkt, kritisiert sie: „Die Kinder sind nicht die Haupttreiber der Pandemie, sie leiden unter den Folgen mehr als unter dem Virus.“ Die Politik sollte sich nicht nur mit Corona beschäftigen und dies als Argument für die schlechten Zustände in den Krankenhäusern und Pflegeheimen nutzen, fordert sie, sondern zum Beispiel mehr für die Pfleger in allen Bereichen tun, nicht nur für die Intensivpfleger, sondern auf allen Stationen im Krankenhaus oder Heim. „Man muss diesen Beruf besser stellen! Mit Geld alleine geht das nicht. Es braucht bessere Arbeitsbedingungen. Im Sommer 2020 haben alle geklatscht für die Pfleger und ihre Leistung. Was ist seitdem passiert? Nichts!“

Von Rainer Schüler