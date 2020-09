Zweigbibliothek im Stern bald mit Wasserrutsche?

Am Stern

Eine Bibliothek mit Wasser, Kuchen und einer Kletterwand? Ist eine Überlegung wert, findet die Bibliothek Am Stern. Denn in den kommenden Jahren soll der Ort der Bücher zu einem Ort der Menschen umgebaut werden – und zwar nach den Vorstellungen der Anwohner, nicht irgendwelcher Planer. „Wir wollen nicht sagen, was die Leute wollen, sondern von den Leuten erfahren, was ihnen im Alltag wichtig ist“, erklärt Marion Mattekat, Direktorin der Stadt- und Landesbibliothek (SLB).

Ronald Gohr arbeitet für die SLB, die auch die Zweigbibliothek Am Stern betreibt, mit Kindern und Jugendlichen. Über die letzten Wochen hat er mit Familien, die Kinder bis sechs Jahre haben, Gespräche geführt, um herauszufinden, was ihnen am Herzen liegt und was sie gern in der neuen Gestaltung der Bibliothek widergespiegelt sehen würden. Drei große Themen seien dabei zum Vorschein gekommen. „Ganz vorn stand Wasser. Das hat uns dann doch etwas überrascht“, sagt er. Von Ideen mit einer Wasserrutsche über einen interaktiven Springbrunnen bis hin zu kreativen, wasserinspirierten Wandmalereien kam in den Konzepten alles vor. „Als zweites Thema wurde oft Bewegung genannt – das lässt sich ja auch gut mit dem Wasser vereinbaren“, sagt er. Als Drittes sei ein entspannter, wenn auch nicht zwingend ruhiger Rückzugsort ein Anliegen der Familien gewesen.

Nicht nur Familien werden gefragt

Selbstverständlich wurden aber nicht nur Familien in den Planungsprozess mit einbezogen. So wurden schon seit März auch Senioren zu ihren Meinungen befragt. Das war aber gar nicht so einfach, erzählt Kristina Kirchner von der Bibliotheksleitung. Sie war damit beauftragt, mit den Senioren in Kontakt zu treten. Doch genau am Anfang dieser Phase sei ihnen Corona dazwischengekommen. „Ursprünglich wollten wir zu den Leuten nach Hause kommen, und dort mit ihnen reden“, sagt sie. „Das war dann natürlich nicht möglich.“ Alternative Konzepte mussten her – und so griff man zu unkonventionelleren Methoden, wie sich mit Gesprächspartnern im Café zu treffen oder auch Passanten auf der Straße anzusprechen.

Sitzmöglichkeiten sind entscheidend

Auch einen langen Tisch, der zu Gesprächen gerade zu einlädt, hat die Zweigbibliothek aufgestellt. Drumherum stehen verschiedene Sessel und Stühle, die Besucher ausprobieren können. Für jene, die ihnen am besten gefallen, können dann Punkte vergeben werden.

Die Senioren hätten besonders Wert darauf gelegt, dass es gute und gemütliche Sitzmöglichkeiten gäbe. Besonderes Interesse erweckte dabei die Idee schalldämpfender Sessel, sagt Mattekat. „So kann man sich zwar abtrennen, aber ohne komplett abgeschottet zu sein.“

Man nehme diese unterschiedlichen Ideen alle zur Kenntnis und würde nicht voreilig werten, sagt Mattekat. „Wie das alles unter einen Hut zu bringen ist, überlassen wir dann den Architekten und Spezialisten“, sagte sie. Denn diese könnten auch auf Erfahrungen von ähnlichen Projekten zurückgreifen, die vor allem in Skandinavien, aber auch in anderen Teilen Deutschlands schon mehrmals angewandt worden seien. „Außerdem wissen die besser über die Details Bescheid, etwa, was für schalldämpfende Materialien es gibt, die man verbauen könnte“, so Mattekat.

Es wird noch dauern

Bis es dazu komme, sei aber noch etwas Zeit. Vor Ende 2021 würde sich in Sachen Bau sicherlich noch nichts tun, denn man sei noch in einer ganz frühen Phase, sagt Mattekat. Zunächst beginne nun im Oktober eine zweite Runde der Befragungen der Anwohner – um ein noch besseres Gefühl dafür zu bekommen, was unterschiedlichen Gruppen wichtig ist, wie sich die Bibliothek in ihren Alltag einfügen könnte und was für eine Umgebung zum Lernen und Entspannen verleitet. Insgesamt drei solcher Runden solle es geben, bevor die Entwürfe, Konzepte und Modelle an Spezialisten übergeben werden, die daraus Realität machen sollen.

