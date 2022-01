Babelsberg

Sie war ein optimistischer und freundlicher Mensch, ein Potsdamer Urgestein, die zweitälteste Einwohnerin der Stadt: Margarete Mehlmann ist am 31. Dezember im Alter von erstaunlichen 107 Jahren gestorben. Fast wäre sie noch 108 geworden; dann hätte es zwei älteste Potsdamerinnen gegeben. Am Dienstag, 11. Januar 2022, wurde sie in Babelsberg auf dem Friedhof an der Großbeerenstraße zur letzten Ruhe gebettet, im kleinsten Familienkreis.

„Ich hatte immer Glück“, hat sie einmal der MAZ gesagt; man brauche Lebensmut und Lebenswillen, um so alt zu werden.“ Sich selbst aufgeben, selbst als Freunde und ihr Mann schon verstorben waren, kam für „Gretl“ nicht in Frage.

Die Natur, ein ständiger Begleiter

Noch als Über-100-Jährige fühlte sie sich jung. Die Altersdemenz ließ sie immer wieder eintauchen in die Vergangenheit; sie blühte auf, wenn sie das tat. Sie liebte die Natur und verbrachte früher jede freie Minute inmitten von Wäldern, Gebirgen und auf dem Wasser. Rund um Potsdam erkundete sie Gewässer mit einem Segelboot.

Sie wollte Potsdam nie den Rücken kehren

Nie hat sie erwogen, aus Potsdam wegzuziehen. 1914 in Potsdam geboren, zur Zeit des Ersten Weltkriegs, blickte sie auf eine schöne Jugend mit ihren beiden Geschwistern inmitten schwerer Zeiten zurück. Sie brachte gute Noten nach Hause, fuhr in den Ferien immer wieder nach Buckow.

Ihren Ehemann, Ernst Mehlmann, lernte sie bei der Sozialistischen Arbeiterjugend (SAJ) in Nowawes (heute Babelsberg) kennen, der sie sich als junges Mädchen anschloss. Die SAJ wurde mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verboten, ihre politische Einstellung und ihre Liebe überdauerten.

Hochzeit in schweren Zeiten

Das junge Paar heiratete 1938 und zog noch im gleichen Jahr in die Paul-Neumann-Straße und nie wieder weg, bekam 1939 den ersten Sohn und kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs ein Zwillingspaar – Ernst-Jürgen und Ulrich. Beide kümmern sich um ihre Mutter, besuchen sie im Seniorenstift DSG in der Paul-Neumann-Straße, wo sie kurz nach dem Tode ihres Mannes einzog.

Von Rainer Schüler