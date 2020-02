Coronavirus: Zweiter Verdachtsfall in Potsdam

Potsdam

In der Landeshauptstadt ist ein zweiter Verdachtsfall im Zusammenhang mit dem aus China stammenden neuartigen Coronavirus aufgetreten. Das haben sowohl das Potsdamer Gesundheitsamt als auch das Brandenburgische Gesundheitsministerium auf Nachfrage der MAZ bestätigt. Laut Stadt habe sich der Verdachtsfall bereits am ersten Februarwochenende ereignet. Der Labortest sei wie schon beim ersten Verdachtsfall Ende Januar negativ ausgefallen. Weitere Angaben machte Juliane Güldener, Sprecherin der Landeshauptstadt, nicht.

Person aus Potsdam-Mittelmark war zuvor im Risikogebiet

Auch das Ministerium machte keine näheren Angaben, ob es sich bei dem Patienten um eine Frau oder einen Mann, um einen Erwachsenen, einen Jugendlichen oder ein Kind gehandelt hatte. Sprecher Gabriel Hesse bestätigte allerdings, dass die betroffene Person am städtischen Ernst-von-Bergmann-Klinikum versorgt worden ist. Demnach handelte es sich um eine Person aus dem Landkreis Potsdam-Mittelmark, die aus China zurückgekehrt war und sich dort unter anderem im Risikogebiet der Provinz Hubei aufgehalten hatte.

Erster Verdachtsfall war Ende Januar aufgetreten

Am 29. Januar war in Potsdam zum ersten Mal Corona-Alarm ausgelöst worden: Wie berichtet war eine Jugendliche, bei der man befürchtete, dass sie sich mit dem Virus infiziert hatte, in das Klinikum eingeliefert worden. Keine 24 Stunden später gaben die Ärzte Entwarnung: Der Test hatte ergeben, dass sich das Mädchen nicht mit der schweren Lungenkrankheit, die sich von China aus weltweit verbreitet, angesteckt hatte.

Die beiden Potsdamer Verdachtsfälle sind nicht die einzigen, die das Land Brandenburg in den vergangenen zwei Wochen in Atem gehalten haben: Bislang verzeichnet Brandenburg laut Ministerium 14 Verdachtsfälle – alle seien negativ getestet worden. Die Erkrankung an 2019-nCoV, wie das Virus offiziell heißt, ist offenbar noch nicht in der Mark angekommen.

Von Nadine Fabian