Potsdam

Am Stern in Potsdam wurde am Freitagmorgen das zweite Abstrichzentrum für die Landeshauptstadt eröffnet. Dort werden Patienten mit Corona-Symptomen auf den Covid-19 getestet. Damit sind nun auch Corona-Tests rechts der Havel möglich.

Vor dem Gebäude neben der Kita Pfiffikus in der Pietschkerstraße 14-17 sind 13 gelbe Kreuze im Abstand von 1,5 Metern auf den Boden gemalt. Auf diesen sollen die Patienten mit einer möglichen Corona-Infektion warten, bis sie zum Abstrich hinein gerufen werden. In dem Zentrum arbeiten vor allem Freiwillige aus dem medizinischen Bereich.

In einer ehemaligen Kita eröffnet gerade das zweite Screening Zentrum in Potsdam am Stern. Andreas Schwank, Vorstand der Kassenärztlichen Vereinigung erklärt, wie man zum Abstrich kommt. Gepostet von MAZ Potsdam am Freitag, 20. März 2020

Das passiert beim Abstrich im Zentrum

Betreten darf man das Screening-Zentrum ohne Aufforderung nicht. Der MAZ hat eine Potsdamerin erzählt, was bei einem Abstrich passiert.

„Es ist komisch, alle sind in Schutzkleidung und halten großen Abstand“, erzählt die 26-Jährige nach dem Abstrich. Sie kommt gerade aus dem Hochrisikogebiet in Los Angeles und hat Corona-Symptome. „Man muss auch gegen eine Wand, weg von der Ärztin reden“, sagt sie. Von ihr wurde ein Abstrich aus dem hinteren Teil des Rachens genommen.

Sie muss nun 14 Tage in häuslicher Isolation bleiben. Ihre Testergebnisse bekommt sie in den nächsten zwei Tagen vom Gesundheitsamt – falls sie eine Infektion hat. Andernfalls meldet sich das Kassenärztliche Vereinigung.

Der Weg zum Screening-Zentrum

Das Screening-Zentrum ist schwer zu finden. Mit dieser Karte finden Sie den Weg.

Von Jan Russezki